AOS 54 ANOS

Após vender empadas na rua, Regininha Poltergeist conquista novo emprego: 'Sou um exemplo de superação'

Musa dos anos 1990 voltou ao mercado de trabalho após crises relacionadas à saúde mental

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14:34

Regininha Poltergeist Crédito: Reprodução/Instagram

Regininha Poltergeist vive um novo momento em sua vida. A transformação no visual, feita há algumas semanas, não apenas elevou sua autoestima como também abriu caminho para sua volta ao mercado de trabalho formal. Aos 54 anos, a musa dos anos 1990 agora está trabalhando como aromaterapeuta em uma loja na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Sou um exemplo de superação!Do zero, Deus traz a luz, a provisão e faz milagres na minha vida. Só ele e com ele podemos! Venha fazer uma visita. Trabalho com Aromaterapia! Um aroma que traz leveza e bem estar! Aguardo você! Ser fiel no pouco e no muito te colocarei! Diz o Senhor!", escreveu.

Regininha Poltergeist 1 de 16

O anúncio foi comemorado pelos seguidores, que acompanham de perto sua trajetória marcada por altos e baixos, especialmente relacionados à saúde mental. Até pouco tempo atrás, Regininha chegou a vender empadas nas ruas do Méier, onde morava com o pai. Ela contou que faturava cerca de R$ 200 por dia com os salgados.

Além disso, também prestava serviços de massagem, como shiatsu (técnica de massagem terapêutica japonesa) e relaxante, com sessões avaliadas em R$ 300. Hoje, ela mantém um brechó na Ilha da Gigoia, para onde se mudou recentemente.

"Ganho muito dinheiro com massagem, mas a maioria quer um ‘complemento’. Isso não existe. Fiz muitas coisas, passei por muita coisa que não sou, mas fiz para ajudar minha família. Pensei que se não fosse eu, não teria ninguém para ajudar, por isso meti as caras e paguei o preço (...) Sempre gostei de trabalho, mas hoje em dia é difícil ter um honesto e digno. Poderia estar fazendo outras coisas que me dariam mais dinheiro, mais de R$ 1 mil por dia, mas eu não quero", disse, em recente entrevista ao jornal EXTRA.

A transformação no visual também teve papel importante nessa retomada. O novo visual de Regininha foi assinado pelo cabeleireiro Eduard Fernandes, que uniu tratamento capilar a um gesto de acolhimento emocional.

Filhos de famosos ganham nomes inusitados 1 de 14

"Acolher a Regininha sempre foi um grande prazer. Faço questão de atendê-la gratuitamente para ajudá-la a se reerguer. Como costumo dizer: joga para o universo, que ela vai dar a volta por cima", disse o profissional. "Esse novo visual não mudou só meu cabelo, mudou minha energia! Me sinto mais leve, mais confiante e pronta para voltar a trabalhar. Fui acolhida com tanto carinho. Isso, sim, é jogar uma pessoa para cima!", comemorou a musa.