BAGUNÇA BOA

'Vou ser expulsa do condomínio', brinca Lore Improta ao relatar surpresa recebida

Dançarina foi surpreendida com situação inusitada no seu aniversário

Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19:59

Lore Improta explicou situação nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

A dançarina Lore Improta segue divertindo o público ao contar tudo que viveu durante as comemorações de seu aniversário, completado no dia 1º de setembro. Desta vez, a esposa de Léo Santana exibiu nas redes sociais uma surpresa que ganhou em homenagem aos seus 32 anos: um carro de som com mensagens!

Ao relatar a situação, Lore brincou: 'Vou ser expulsa do condomínio kkkk".

Lore Improta 1 de 12

Após retornar de uma viagem romântica pela Itália com Léo Santana, Lore Improta realizou neste domingo (7), uma festa intimista com amigos e familiares em sua casa em Salvador. O encontro teve decoração inspirada no Mediterrâneo e teve até camisa personalizada do seu aniversário.

“Quem disse que acabaram as comemorações? Eu amo TANTOOO meu aniversário que não acaba nunca! Amigos, família e muito energia boa, amo vocês! Ps: olhem essa blusa que fizeram “do jeitinho Lore Improta” kakakaka”, escreveu a loira sobre a empolgação dos amigos com a sua festa.