'Vou ser expulsa do condomínio', brinca Lore Improta ao relatar surpresa recebida

Elis Freire
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 19:59
A dançarina Lore Improta segue divertindo o público ao contar tudo que viveu durante as comemorações de seu aniversário, completado no dia 1º de setembro. Desta vez, a esposa de Léo Santana exibiu nas redes sociais uma surpresa que ganhou em homenagem aos seus 32 anos: um carro de som com mensagens!
Ao relatar a situação, Lore brincou: 'Vou ser expulsa do condomínio kkkk".
Lore Improta
Após retornar de uma viagem romântica pela Itália com Léo Santana, Lore Improta realizou neste domingo (7), uma festa intimista com amigos e familiares em sua casa em Salvador. O encontro teve decoração inspirada no Mediterrâneo e teve até camisa personalizada do seu aniversário.
“Quem disse que acabaram as comemorações? Eu amo TANTOOO meu aniversário que não acaba nunca! Amigos, família e muito energia boa, amo vocês! Ps: olhem essa blusa que fizeram “do jeitinho Lore Improta” kakakaka”, escreveu a loira sobre a empolgação dos amigos com a sua festa.