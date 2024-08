MUSA DOS ANOS 90

Regininha Poltergeist é internada em clínica psiquiátrica no Rio

Internação foi confirmada pelo pai da ex-modelo

Da Redação

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 17:39

Regininha foi destaque em atrações da TV Globo Crédito: Reprodução

A atriz e ex-modelo Regininha Poltergeist, de 53 anos, foi internada em uma unidade de emergência psiquiátrica do Rio de Janeiro após um “surto psicótico”. As informações são do do portal UOL Splash.

Segundo o canal, a internação de Regininha foi confirmada por Nelson Soares, pai da musa dos anos 1990. Ela deu entrada no Instituto Municipal Philippe Pinel, localizado em Botafogo, zona sul da capital fluminense, na última quarta-feira (7).

Ao Splash, ele afirmou que ainda não visitou a filha, mas que tem recebido informações diárias das enfermeiras do local. De acordo com Nelson, Regininha vinha apresentando grande agitação, um quadro de alucinações e ouvindo vozes. Os “surtos psicóticos”, segundo ele, começaram a acontecer com mais frequência.

Uma das musas de programas como Domingão do Faustão e Zorra Total há três décadas, a atriz ganhou fama ao integrar o espetáculo “Santa Clara Poltergeist”, que lhe rendeu o nome artístico. Considerada um símbolo sexual desse período, ela posou para revistas como Playboy, Sexy e Trip.

Nos últimos anos, porém, vinha enfrentando adversidades: com dificuldades financeiras, chegou a morar na rua e ficar dias sem comer.