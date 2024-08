APAIXONADOS

Sabrina Sato e Nicolas Prattes vão a Paris para maratona olímpica: ‘Meu atleta’

“Vamos lá fazer a maratona do circuito olímpico. Trouxe meu staff”, brincou o ator sobre o encontro com a namorada. “Melhor staff. Sou treinadora, assessora, faço massagem… massagem em tudo. Deixa calminha, tranquila”, devolveu a apresentadora, que caiu na risada.

No mês passado, ele anunciou a participação no evento. “Vou correr a Maratona Olímpica de Paris 2024. Nem sei o que dizer, só quero curtir esse momento, celebrar a vida e viver esse Sonho”, escreveu o ator nas redes sociais.

O trajeto da prova mais tradicional das Olimpíadas percorrerá ponto turísticos icônicos da capital francesa, partindo da prefeitura da cidade, até Versalhes, no dia 10 de agosto. Os grupos vão se dividir entre os que correm 10 km e aqueles que vão encarar os 42 km e 195 m — caso do ator.

Os 80 atletas profissionais da categoria masculina largarão pela manhã, enquanto os cerca de 20 mil amadores correrão a partir das 21h do mesmo dia, no horário local. Já a largada das 80 profissionais da categoria feminina acontecerá na manhã do dia seguinte, 11 de agosto. Esse roteiro é completamente inédito na história das Olimpíadas.