O AMOR É LINDO

Sabrina Sato revela como foi pedido de namoro de Nicolas Prattes: 'Pôr do sol na Costa Rica'

Sabrina Sato e Nicolas Prattes confirmaram namoro durante o Carnaval 2024

Jornal O Povo

Publicado em 13 de junho de 2024 às 20:23

Sabrina Sato e Nicolas Prattes Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou uma declaração para seu namorado Nicolas Prattes. Juntos oficialmente desde fevereiro deste ano, o casal de artistas vem trocando mensagens românticas nas redes sociais desde então.

“Hoje é nosso primeiro Dia dos Namorados e estou aqui pensando em tudo que já vivemos em tão pouco tempo… Das viagens, dos encontros em poucas horas, dos planos que deram certo, dos que não deram também e da forma como encaramos tudo isso”, iniciou Sabrina.

Com um carrossel de fotos, a ex-participante do BBB 5 revelou como Nicolas Prattes a pediu em namoro: “Um jantar romântico só pra nós dois em uma praia paradisíaca com o pôr do sol na Costa Rica”.

Feito de surpresa, o pedido, no entanto, assustou Sabrina que detalhou achar que eles já estavam em um relacionamento sério. “E eu me perguntando: 'Ué, mas a gente já não estava namorando?’”, relembrou na legenda da postagem no Instagram.

O primeiro indício do romance foi logo após o aniversário de Sabrina, que completou 43 anos de idade, no dia 4 de fevereiro. Eles foram flagrados na piscina do hotel, porém desconversaram e afirmaram ser só amizade.