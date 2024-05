Personal ex affair de Gracyanne diz que teria filho com ela: 'Um monstrinho cheio de músculos'

O personal que teve affair com Gracyanne Barbosa e foi apontado como o pivô da separação dela com Belo revelou que voltaria a se relacionar com a musa fitness. A declaração de Gilson de Oliveira foi dita em suas redes sociais em resposta a perguntas de seguidores.