O AMOR ESTÁ NO AR

Bilionário Ruyter Poubel já foi vendedor de hot-dog: saiba quem é o suposto novo affair de Jade Picon

Porsche, Ferrari e Maserati fazem parte da coleção de carrões do influenciador Ruyter Poubel. O carioca de 26 anos ostenta sua vida luxuosa nas redes sociais e se define como “bilionário, filantropo, gênio e humilde”, praticamente um Tony Stark, se não fosse o fato de Ruyter ter crescido em um lar com poucos recursos financeiros. A filantropia é evidenciada no dinheiro que costuma doar aos seus seguidores; a genialidade está ligada ao fato de que até três anos atrás ele não tinha onde cair morto e hoje tem um faturamento milionário de dar inveja.