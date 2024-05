Jade Picon se hospeda em casa de suposto novo affair bilionário avaliada em R$ 200 milhões

Apesar das tentativas de não aparecer em imagens do rapaz, Jade foi flagrada em um dos vídeos publicados pelo empresário, junto com amigos na mansão.

O imóvel fica localizado na Sunset Strip, em West Hollywood, com área de 1740m². Com uma arquitetura modernista, a mansão tem seis quartos, oito banheiros, uma sala de cinema, uma boate, salão para jogos, spa com banheira e sauna, além de uma câmara criogênica e salão de beleza. Todos os comodos são trabalhados em mármore, vidro e metal.