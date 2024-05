REATARAM

Luan Santana revela planos de casamento com Jade Magalhães: 'Ainda este ano'

Luan Santana afirmou que o casamento com Jade Magalhães acontecerá em breve. O cantor sertanejo revelou que a cerimônia deve ocorrer ainda em 2024 ou no início de 2025. “A gente quer casar agora. Estamos programando ainda para este ano. Não sei ainda se iremos fazer festa para muita gente ou se vai ser algo só para nós. O meio termo não me agrada”, disse em entrevista ao colunista Leo Dias, no último domingo (5).