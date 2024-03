DESABAFO

BBB 24: Fernanda se diz chateada após ser 'ignorada' por Sabrina Sato

A visita de Sabrina Sato à casa do Big Brother Brasil 24 nesta quarta-feira (20) desapontou Fernanda. Em desabafo no raio-X do BBB 24, a confeiteira criticou o fato da apresentadora tratar de forma diferente os participantes.