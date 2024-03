BBB

Xuxa critica Fernanda do BBB 24 por falar 'jogar filhos pela janela'

Durante o BBB 24, a participante Fernanda, em conversa com Pitel no gramado do programa, afirmou que às vezes sente vontade de “jogar os filhos pela janela”. A afirmação gerou repercussão nas redes sociais, levando a apresentadora Xuxa Meneghel a se manifestar em seu perfil no Instagram.