NOVO AFFAIR?

Letícia Spiller se anima e flerta com Nizam, do BBB 24

Atriz está recém-solteira desde o fim do casamento

A atriz Letícia Spiller aproveitou a foto do ex-BBB Nizam para tentar flertar com o rapaz nas redes sociais. A artista, de 50 anos, ficou solteira há alguns meses após o casamento com o músico e diretor musical uruguaio Pablo Vares.