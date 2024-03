TUDO LIVRE

BBB 24: Fernanda revela que não usa calcinha há cinco anos e surpreende Pitel

Sister já tinha contado sobre situação no começo do BBB 24

Durante a festa que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21), Fernanda conversava com Pitel e revelou que não usa calcinha há cerca de cinco anos, já que não faz falta no dia a dia.

A revelação, no entanto, já tinha sido contada no início do programa, quando Fernanda revelou em conversa com outras pessoas que não consegue se acostumar com a calcinha no corpo.