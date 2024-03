PRIVILÉGIOS DA VIDA RICA

Xuxa é criticada após detonar Fernanda do BBB 24 sobre filhos: 'Sasha teve babá'

O comentário de Fernanda, do BBB 24, sobre os filhos, acabou virando uma grande discussão nas redes sociais , que incluiu até Xuxa Meneghel dando sua opinião envolvendo a maternidade.

Na noite desta quarta-feira (20), a apresentadora compartilhou uma parte do comentário de Fernanda nos stories do Instagram, alegando que por falas assim que as pessoas precisam estudar mais sobre o outro.