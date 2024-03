NADA DE ROSA

Eliminação de Raquele reforça 'maldição do rosa' no 'BBB'; confira reação das redes sociais

Ex-sister ficou entre as maiores rejeições do programa

Vestindo um look todo rosa, Raquele foi a 13ª eliminada do Big Brother Brasil (BBB 24) na noite desta terça-feira (19). A doceira enfrentava o paredão com Alane e Beatriz, mas acabou deixando o programa com o maior índice de rejeição da temporada.