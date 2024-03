'SAI DAQUI'

Davi, do BBB 24, grita após grilo pousar em suas costas e web se diverte: 'Vingança'

No passado, baiano deu tapa no animal

Publicado em 21 de março de 2024 às 16:28

Davi checando se o animal não estava mais lá Crédito: Reprodução

Davi segue tendo entreveros com o grilo do BBB 24. Durante a festa desta quinta-feira (21), o inseto pousou nas costas do baiano, que tomou um susto e gritou.

Até Isabelle se compadeceu com o baiano, espantando o bicho.

Na web, os internautas se divertiram e lembraram do momento em que o motorista de aplicativo deu uma tapa no animal enquanto Isabelle interagia com ele.

"Davi 1 x Grilo 1", disse um perfil no X. "A vingança do grilo veio aí", apontou outro. "Eu sou o Davi com um grilo em mim", identificou-se um terceiro. "O grilo da Isabelle usando o Davi como Uber", disse mais um internauta nas redes.

Saga

Durante a semana, o baiano se deparou com o animal. No início da semana, Davi pegou o grilo com as mãos para brincar.

"Que lindo! Que legal, gente. Davi criou coragem, ele não gosta de pegar", elogiou Isabelle. O brother brincou com a sister: "Está com ciúmes?"