TRANQUILIZOU OS FÃS

Sabrina Sato se pronuncia após tombo no 'BBB 24' que gerou punição a Beatriz

Na quarta-feira, a apresentadora invadiu a casa do BBB e foi surpreendida pela sister, que ficou empolgada ao encontrá-la

Sabrina Sato tranquilizou os fãs após ser derrubada por Beatriz durante sua visita ao Big Brother Brasil 24. Na quarta-feira, 20, a apresentadora invadiu a casa do BBB e foi surpreendida pela sister, que ficou empolgada ao encontrá-la.

No X (antigo Twitter), o colunista Chico Barney se preocupou com Sabrina. "Meu Deus, foi por muito pouco. Que esteja tudo bem com nossa querida Sabrina Sato". A apresentadora tranquilizou os internautas ao responder que está bem e amou o período dentro da casa.