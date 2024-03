ESPORRO DA PRODUÇÃO

BBB 24: Beatriz e Alane levam punição grave após derrubarem Sabrina Sato; veja

Sabrina Sato surpreendeu os participantes do Big Brother Brasil 24 nesta quarta-feira ao invadir a casa mais vigiada do Brasil

As sisters Beatriz e Alane levaram uma punição grave após derrubarem Sabrina Sato durante uma visita na casa do Big Brother Brasil 24. O aviso foi dado pelo Big Boss no final da tarde desta quarta-feira (20).