EM REPOUSO

Lulu Santos fala sobre sua saúde após internação: 'Mais um sustinho para a conta'

Lulu Santos, de 71 anos, recebeu alta de sua internação hospitalar após apresentar sintomas de um quadro de dengue. Ele deixou o hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, 6, depois de quatro dias internados. Sob ordens médicas de repouso, o cantor cancelou os shows desta sexta-feira, 9, em Campina Grande, e de sábado, 10, em João Pessoa, na Paraíba. Ele se apresentaria com a turnê Barítono.

Em conversa com o jornal O Globo, Lulu afirmou estar seguindo as orientações médicas e brincou dizendo que foi "mais um sustinho para a conta".

Com relação às apresentações canceladas, a nota diz que "serão reagendadas". "Contamos com a compreensão de vocês e agradecemos o carinho dos fãs".

Ainda de acordo com o comunicado, Lulu manterá o show do dia 17, em Salvador, na Bahia. A turnê Barítono se estenderá até o fim de novembro.

O artista foi internado no Rio de Janeiro, no dia 2. Por conta disso, Lulu cancelou a apresentação que faria no Festival de Inverno de Chapada, na Chapada dos Guimarães (MT), no dia seguinte.