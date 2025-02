LEMBRA DELA?

Regininha Poltergeist vira massagista, sofre com assédio de clientes e fala sobre filmes pornô: 'Me arrependo'

Musa dos anos 90 está vendendo empadas próximo à casa onde mora no Méier

Regininha estrelou filmes de conteúdo adulto na juventude e chegou a ser capa da revista Playboy. Por conta disso, alguns clientes confundem as coisas e são desrespeitosos. “Ganho muito dinheiro com massagem, mas a maioria quer um ‘complemento’. Isso não existe. Fiz muitas coisas, passei por muita coisa que não sou, mas fiz para ajudar minha família. Pensei que se não fosse eu, não teria ninguém para ajudar, por isso meti as caras e paguei o preço (...) Sempre gostei de trabalho, mas hoje em dia é difícil ter um honesto e digno. Poderia estar fazendo outras coisas que me dariam mais dinheiro, mais de R$ 1 mil por dia, mas eu não quero”, disse ela em entrevista ao Extra.>