SAÚDE DELICADA

Aos 88 anos, Carlos Alberto de Nóbrega é internado e SBT suspende gravações

Apresentador de “A Praça é Nossa” está em unidade de terapia semi-intensiva

Carlos Alberto de Nóbrega, 88, foi internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O apresentador foi diagnosticado com um quadro de virose, o que levou o SBT a cancelar as gravações do humorístico “A Praça É Nossa” desta semana. >