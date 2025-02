TELEVISÃO

Astrid Fontenelle admite que ficou chateada e com raiva após saída do Saia Justa

Apresentadora revelou ter ficado surpresa com a decisão do GNT, mas seguiu até o fim do contrato

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 10:35

Astrid Fontenelle relembrou sua saída do Saia Justa, programa que comandou por 11 anos no GNT. Em entrevista ao podcast Flow News, a apresentadora admitiu que ficou magoada ao saber que seria substituída. >

“Eu estava ótima, feliz da vida, e quando recebi a notícia fiquei muito chateada”, revelou. Segundo Astrid, no mesmo dia em que soube da decisão, foi convidada pelo canal para desenvolver um projeto autoral, mas naquele momento não quis aceitar.>

A mudança, de acordo com a direção do GNT, fazia parte de um processo de renovação. “Disseram que queriam mudar as peças do jogo, mas não mudaram todas, só duas”, explicou Fontenelle, que também confessou ter sentido surpresa e raiva com a situação. “Mas cumpri minha jornada até o fim.”>