TELEVISÃO

Astrid Fontenelle celebra a estreia de seu novo programa no GNT

No fim do ano passado, Astrid Fontenelle deixou o comando do programa Saia Justa, do GNT, após 11 anos. Apesar do choque inicial por ter sido dispensada para a renovação do elenco, ela agora comemora a estreia de seu novo programa na emissora, Admiráveis Conselheiras.