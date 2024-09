FAMOSOS

Astrid Fontenelle abre jogo sobre vida sexual aos 63 anos: 'Me tornei uma velha sem vergonha'

Astrid Fontenelle revelou detalhes da sua vida sexual após chegar á terceira idade. A apresentadora, que tem 63 anos, participou do podcast da Revista ELA e contou que está mais livre do que nunca.

Casada há 14 anos com o empresário e ex-secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, ela conta que a vida sexual melhorou com o tempo. “Imaginava o contrário, porque todo mundo dizia que isso morria. Mas fica melhor. O cerne da questão é estar bem, em primeiro lugar, comigo mesma para depois estar bem com o outro. Nessa idade, você tem o domínio do seu prazer, a liberdade de falar o que quer”, diz. “Eu me tornei uma velha sem vergonha!”, brinca.