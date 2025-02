NOVELA GLOBAL

Primeiro teaser de 'Vale Tudo' divide opiniões sobre a atuação de Bella Campos: ‘Muito ruim’

Atriz assume papel icônico de Maria de Fátima e recebe elogios e críticas nas redes sociais

A escolha da atriz foi motivo de debate entre os internautas . Enquanto alguns elogiaram sua presença no teaser, outros demonstraram insatisfação. “Bella Campos simplesmente não dá. Bastou um teaser para provar que ela não tinha condições de ser nem coadjuvante. Muito ruim!”, criticou um usuário do X. Outra pessoa reforçou: “Na primeira cena, um texto forte, mas sem emoção. Vai ser difícil aguentar essa atuação por sete meses.”>

Diante da repercussão, Bella Campos revelou que se dedicou intensamente ao papel e contou com um time de especialistas para ajudá-la. “Tenho cinco preparadores. Uma me auxilia com os textos, porque são diálogos longos e antigos. Outra me encontra todos os dias para estudar cenas. Também tive apoio na construção da personalidade da personagem e duas profissionais no set que acompanham minhas interações com o elenco”, explicou.>