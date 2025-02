DESABAFO

Maya Massafera rebate críticas após vídeo polêmico: 'É hate por eu ser travesti

Influenciadora afirma que ataques são motivados por sua identidade de gênero e diz que declarações sobre magreza foram mal interpretadas

Maya Massafera, 44 anos, usou as redes sociais na terça-feira (25) para se defender das críticas que recebeu após associar a magreza à condição financeira da elite em diferentes períodos históricos . Em um vídeo publicado no Instagram, a influenciadora desabafou sobre os ataques que tem sofrido e afirmou que a transfobia é um dos principais motivos das críticas. >

Magreza e padrões estéticos

A influenciadora também reforçou sua opinião sobre o corpo feminino e a indústria da moda. “O corpo de ninguém deveria ser pauta. Eu, Maya, gosto de ser magra, mas cada um tem seu próprio gosto. Sempre fui a favor do corpo livre: se você quer ser malhado, seja; se quer ser gordo ou magro, seja.”>

Maya justificou sua fala sobre a relação entre magreza e status social, explicando que se referia a um contexto histórico. “Usei como exemplo a cultura e classe econômica de antigamente. Na Idade Média, as rainhas começaram a engordar porque tinham muita fartura, então fizeram corredores estreitos para ir à sala de jantar. Quem não passava, não comia. Foi assim que surgiu essa cultura de magreza entre a elite.”>

Transfobia e críticas na internet

Maya Massafera denunciou que o ódio direcionado a ela nas redes sociais não é apenas por suas opiniões, mas por ser travesti. “Não acho que seja só comigo, é com todas nós travestis. Esse hate acontece porque somos trans, porque somos felizes e lutamos pelos nossos ideais”, afirmou.>

A influenciadora citou a atriz Paolla Oliveira como outro exemplo de pessoa criticada apenas por ser bem-sucedida. “No Instagram dela, falam que saiu do posto de rainha de bateria porque está velha ou gorda. Uma mulher perfeita daquela! O que ela tem em comum com a gente que recebe hate? A felicidade. Corremos atrás dos nossos sonhos e isso incomoda.”>

No fim do vídeo, Maya revelou um experimento que fez para provar como os ataques são direcionados a ela. “Postei uma foto do bumbum da Gisele Bündchen sem mostrar o rosto, e os comentários negativos vieram todos para mim, sem nem perceberem que não era meu corpo.”>