VERÃO NA BAHIA

Maya Massafera desembarca em Salvador e curte dia de verão no Porto da Barra

A influenciadora digital é mais uma das celebridades em terras baianas no verão

A influenciadora digital Maya Massafera desembarcou na Bahia e já entrou no clima de verão em Salvador nesta terça-feira (28). Os primeiros registros da temporada foram no Porto da Barra e no terraço do Fera Palace Hotel, localizado no Centro Histórico da cidade.>