LIÇÃO DE MORAL AO VIVO

Cariúcha detona Claudia Raia após atriz revelar que deu vibrador à filha de 12 anos

Apresentadora do SBT detonou em programa ao vivo a atitude da global na ‘educação sexual’ da filha

Elis Freire

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 19:03

Cariúcha deu lição de moral ao vivo em Claúdia Raia Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Cariúcha, apresentadora do "Fofocalizando", do SBT, usou o programa ao vivo para dar uma lição de moral em Claudia Raia após a artista global afirmar que deu um vibrador de presente para a filha aos 12 anos de idade. A ex-A Fazenda se revoltou com a atriz de 58 anos de idade e não deixou por baixo. >

"É preciso entender uma coisa: criança brinca de boneca, criança não tem que se meter com vibrador. A pessoa pode ser o mais moderna que for, e olha que eu sou moderna, mas é tudo no seu tempo! Que loucura! É o fim dos tempos dar um vibrador para uma criança de doze anos!", disparou sobre a questão. >

Cariúcha comenta sobre Claudia Raia presentear a filha de 12 ANOS com vibrador:



“Criança brinca de boneca, de carrinho, criança não tem que se meter com vibrador, simples. Fim dos tempos” pic.twitter.com/1gXIlxz2Yl — Alfinetei (@ALFINETEI) January 28, 2025

Claudia Raia está sendo atacada nas redes sociais após declaração em entrevista ao programa Goucha, exibido em um canal de TV em Portugal. Na entrevista, ela revela que quando sua filha Sofia completou 12 anos, ela presenteou a menina com o brinquedo sexual. Hoje, Sofia está com 22 anos.>

"Os brinquedos [sexuais] ajudam e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa e quando a Sofia [filha de Claudia com Edson Celular] fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'Vá se investigar, vai saber do que você gosta'. Hoje é prescrição médica.", defendeu a global, ressaltando que a menina foi incentivada a “explorar sua sexualidade”.>

Internautas também se incomodaram com a atitude e alegaram que a artista é "perversa" e "não respeita a inocência das crianças". "Que absurdo isso deve ser investigado e se for verdade perda de guarda porque isso não é normal", ressaltou uma moça nas redes sociais.>

Deu processo

Após a declaração, o deputado estadual de Minas Gerais, Cristiano Caporezzo (PL), disse, em vídeo postado em suas redes sociais, nesta segunda-feira (27) que apresentou queixa-crime contra Cláudia Raia por “corrupção de menores”.>

"Como representante do povo, não posso me calar diante de possíveis violações aos direitos de nossas crianças. Não basta corromper a própria filha, ela ainda divulga publicamente o ato como reforço público da conduta. A libertinagem corrompe qualquer ser humano, mas é ainda mais grave quando viola e rouba a infância, podendo causar ansiedade, baixa autoestima, depressão e deixar sequelas irreparáveis. Apresentei uma queixa-crime para apuração de condutas que podem ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente. A proteção da infância é inegociável!", declarou o deputado.>