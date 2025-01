ORÇAMENTO

'Ainda Estou Aqui' foi o mais barato dos indicados a Melhor Filme no Oscar; veja ranking dos valores

Valores gastos em cada produção chegam a U$190 milhões

Fazer um filme exige mexer milhares de pauzinhos; alugar locação para as gravações, conseguir equipamento, produtores, maquiadores, atores e muito mais. Em relação a grandes produções, como as indicadas ao Oscar de Melhor Filme, ainda mais dinheiro precisa ser gasto para que a magia do cinema aconteça. >