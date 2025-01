NA CRISTA DA ONDA

Nicolas Prattes impressiona com fotos surfando e recebe comentário ousado de Sabrina Sato; veja

Protagonista de 'Mania de Você' compartilhou imagens surfando nesta quarta (22) e também foi elogiado por seguidores

A apresentadora fez um comentário ousado na publicação: "Meu gostoso", escreveu Sabrina. Os fãs de Nicolas encheram o post do Instagram de elogios às habilidades do ator no esporte radical. "Olha, além de ator o Nicolas, é surfista. Aí sim, hein", disse uma pessoa. "Fera", elogiou um seguidor. "Irado", acrescentou mais um. A aparência do ator também foi ressaltada: "Que delícia", comentou uma seguidora.