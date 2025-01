RECÉM-CASADOS

Sabrina Sato e Nicolas Prattes embarcam para lua de mel; saiba destino

Casal trocou alianças na última sexta (10)

Após trocarem as alianças em um casamento luxuoso no interior de São Paulo, Sabrina Sato e Nicolas Prattes finalmente conseguiram alguns dias de folga para curtir a tão esperada lua de mel. Na segunda-feira (13), o casal foi flagrado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.