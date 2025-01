FÉRIAS EM SALVADOR

Caetano Veloso curte pôr do sol em sua casa no Rio Vermelho; veja vídeo

O cantor da MPB encantou os seguidores com vista deslumbrante da varanda em Salvador. Caetano tem show marcado para o dia 8 de fevereiro, na Arena Fonte Nova

Elis Freire

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 19:30

Caetano Veloso Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Caetano Veloso arrancou suspiro de seus seguidores nesta terça-feira (21) ao postar imagens dele curtindo o belíssimo pôr do sol em sua casa em Salvador, localizada no bairro do Rio Vermelho. Com vista para o mar deslumbrante, o artista escolheu como trilha sonora a música “Você já foi à Bahia?”, do compositor Dorival Caymmi.

Nos comentários, fãs exaltaram a beleza do lugar. “Caê e a Bahia. É muita coisa linda junta”, escreveu um. “Esse pôr do sol abraça a alma”, disse outra.

A casa de Caetano Veloso em Salvador fica no Morro da Paciência, próximo a Praia da Paciência. O espaço é conhecido por ser palco do encontro de artistas e amigos dos anfitriões Caetano e Paula Lavigne.

Veja vídeo:

O músico tem data marcada para show marcado em Salvador. No dia 8 de fevereiro, ele e a irmã Maria Bethânia se apresentarão na Arena Fonte Nova. A dupla, ícone da MPB, promete novamente encantar o público baiano com um espetáculo memorável, repetindo o sucesso de sua apresentação em novembro passado.

Férias radicais na Bahia

Caetano Veloso, artista que tem emocionado o público de todo o país com uma turnê histórica ao lado da irmã Maria Bethânia, revelou que não conseguiu aproveitar as férias da maneira que queria em 2024. O cantor e compositor afirmou que a meta para 2025 é aproveitar o merecido descanso e pediu a ajuda do público.

“Esse ano, eu quero tirar férias mais verdadeiramente radicais do que eu me prometi o ano passado. Espero que todo mundo colabore comigo (…) Eu quero ficar bem ‘descansandinho’ nas minhas férias na Bahia! Sem entrevistas, sem canjas em shows e sem fotos no Porto da Barra, combinado? (…) Eu vou fazer o show com Bethânia em fevereiro. Isso já é trabalhão do Verão”, brincou em postagem nas redes sociais no último dia 11.