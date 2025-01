PRÓXIMO PAPAI?

‘Quero casar, quero ter filhos, quero adotar’, desabafa Gil do Vigor sobre vida pessoal

O economista e ex-BBB falou sobre as suas ambições de vida nessa segunda-feira (20)

Elis Freire

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 16:49

Gil do Vigor Crédito: Divulgação

Economista e ex-BBB, Gil do Vigor desabafou sobre sua vida pessoal nessa segunda-feira (20), revelando suas ambições para um futuro próximo. Em entrevista na Coluna Play, do Jornal O Globo, Gil comentou sobre seu desejo de formar uma família e explicou de que forma pretende realizar esse sonho.

"Quero casar, quero ter filhos, quero adotar. Talvez barriga de aluguel seria uma possibilidade. Quero ter uma família. Hoje eu ajudo meus sobrinhos. Pago a educação deles. É uma honra. Quando saíram as notas no boletim, e vi que eles passaram, comecei a chorar. Então, quero ter meu filho para acompanhar, para chegar em casa todo dia e perguntar: "Como foi a escola? Vamos estudar", disse ele, imaginando sua vida futura.

Gil do Vigor, de 33 anos, está namorando com o estudante de Odontologia Heitor Aguiar. Os dois anunciaram que estão juntos em outubro do ano passado, através de um post no Instagram.

Durante o bate-papo com o jornal, Gil do Vigor falou ainda sobre os planos de se candidatar à presidência do Brasil. "Mesmo que não seja eleito e que não dê certo, porque não tem como ter certeza, eu gostaria de trazer pelo menos para o debate, para o cenário do nosso país, que é possível ter candidatos que se prepararam, que têm um preparo técnico", explicou Gil.

"Quero trazer as bandeiras da educação e das políticas afirmativas. Nosso Brasil ainda vive uma desigualdade. Muitas vezes a pessoa tem qualificação técnica e não consegue ser abraçada pelo mercado. Precisamos trabalhar para garantir uma redução disso, porque não é justo", defendeu o ex-BBB.

Futuro presidente?

O famoso comentou pela primeira vez sobre o sonho de liderar o país, em julho de 2023, durante conversa no podcast PodPah, no YouTube. Na entrevista, o economista disse que conhece a rotina do povo brasileiro, principalmente por ter sido uma pessoa humilde, além de ter passado dificuldades.

“Eu sou muito a cara do nosso país. Eu não sou o mais inteligente, mas sou muito esforçado. Sei que não sou o mais eloquente, mas sei que as pessoas conseguem me entender. Eu vim de onde a maioria do nosso povo está. E eu sei também que o nosso líder vai ditar o tom do nosso país", falou na época.