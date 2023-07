Gil do Vigor pretende se tornar presidente do Brasil após finalizar PhD

Gil do Vigor pretende ser presidente do Brasil. Crédito: YouTube

Querendo vigorar o Brasil, o ex-BBB Gil do Vigor revelou, nesta quarta-feira (26), que pretende se tornar presidente do Brasil em breve. O famoso comentou sobre o sonho durante conversa ao podcast PodPah, no YouTube.



Na entrevista, o economista disse que conhece a rotina do povo brasileiro, principalmente por ter sido uma pessoa humilde, além de ter passado dificuldades. Com isso, seria a pessoa ideal para mudar a questão da pobreza no país.

“Eu sou muito a cara do nosso país. Eu não sou o mais inteligente, mas sou muito esforçado. Sei que não sou o mais eloquente, mas sei que as pessoas conseguem me entender. Eu vim de onde a maioria do nosso povo está. E eu sei também que o nosso líder vai ditar o tom do nosso país", disse.

Para chegar ao cargo máximo na política, Gil pretende terminar o PhD nos Estados Unidos e, em seguida, nas próximas eleições, ter a chance de representar o povo brasileiro fora do país.

“Eu acho que o nosso país precisa de um líder que consiga trazer essa diversidade, sabe, essa representatividade. Amigo, eu vou subir de terno rosa porque ele faz a subida de terno rosa dele”, comentou.

Em relação aos programas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Gil relembrou que conseguiu sobreviver com o Bolsa Família, que ajuda milhões de brasileiros.

“O Bolsa Família literalmente salvou a vida minha família. Eu sou a representação de uma pessoa que saiu da pobreza, não tinha, não tinha comida, não tinha como pagar o aluguel, e que hoje está fazendo PhD na Califórnia. As políticas públicas existem, é real”.