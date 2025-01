ENTENDA TRETA

Roberta Miranda explica desentendimento com Paula Fernandes: ‘Humilhou meu diretor’

Em entrevista no Roda Viva, a cantora comentou sobre as desavenças com a colega de profissão

Elis Freire

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 16:33

Roberta Miranda e Paula Fernandes Crédito: Reprodução / Divulgação

A cantora Roberta Miranda, voz do clássico ‘Majestade, o Sabiá’, soltou o verbo no programa Roda Viva, nesta segunda (20). Consagrada pelo público como a rainha do sertanejo, a artista explicou o seu desentendimento com Paula Fernandes, sua colega de profissão.

Durante a entrevista, a cantora contou que Paula teria humilhado um diretor artístico, o que gerou uma desavença entre elas. “Ela humilhou meu diretor do DVD, o Thiago (Silva), da TS Music. Ele chorou muito”, explicou Roberta Miranda

Roberta contou que teria visto ela humilhar diversas pessoas durante a carreira musical. “eu já tinha assistido ela humilhar outras pessoas, inclusive patrocinadoras dela. Com esse menino foi a gota d’água, porque eu tenho muito amor por ele”, revelou.

Além disso, a cantora contou outra treta entre as duas. Segundo Roberta, Paula Fernandes foi a primeira artista a ser convidada para o projeto ‘Os Tempos Mudaram’, que reuniu as principais figuras femininas do sertanejo, mas a cantora nem chegou a responder o convite.

Porém, a artista ponderou que está julgando as situações e não o carácter de Paula. “Jamais falaria do caráter dela ou de ninguém. Falei de uma determinada situação (...) gosto da Paula Fernandes como compositora, gosto da voz dela, não tenho nada contra”, disse, em programa que contou com Fabia Oliveira, André Piunti, Janaina Nunes, Paula Carvalho, e Lilian Coelho como jornalistas.

Polêmica com Jão

Nesta segunda (20), Roberta Miranda fez críticas que foram vistas como indiretas a outro colega de profissão: o cantor Jão. Ela falou mal da atual geração de artistas, logo após o anúncio de que Jão daria uma pausa na carreira. O artista encerrou a turnê do último álbum no domingo (19) e ficará afastado das atividades.

“Todos os novinhos não estão aguentando o tranco! Geração bolha de sabão… apertou, explode! Uma pena ver tantos com tanta pouca idade querendo ficar longe dos seus palcos”, escreveu ela em uma publicação feita pelo jornalista Leo Dias.