AMEAÇA AO VIVO

Colunista responsável por divulgar fim do Mais Você rebate Ana Maria: 'Não me preocupa’

Alessandro Lo-Bianco, jornalista do programa de Sônia Abrãao, voltou a comentar sobre a fala indignada da apresentadora ao vivo

Elis Freire

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 19:03

Alessandro Lo-Bianco e Ana Maria Braga Crédito: Reprodução Redes Sociais / TV Globo

O “Mais Você” vai acabar? Ana Maria será substituída? O programa se tornará parte do “Encontro”? Vez em outra esses questionamentos vêm à tona a partir do acesso aos números que ele tem rendido à Globo. Mas, desta vez, Ana Maria não engoliu as especulações e ameaçou processar os jornalistas responsáveis por colunas que disseram que o “Mais Você” vai acabar e que Ana Maria Braga vai ser substituída. Alessandro Lo-Bianco, do “A Tarde é Sua!” foi o primeiro a divulgar os boatos.

Nesta terça (21), Lo-Bianco voltou a falar sobre o fim do programa matinal da apresentadora. Após ameaça de processo ao vivo ao colunista Lucas Pasin, da Uol, que usou suas informações, o jornalista se pronunciou novamente. Ele voltou a garantir que o programa da loira vai sair da grade da Globo, durante o "A Tarde É Sua".

O jornalista rebateu o pronunciamento de Ana Maria, feito ao vivo, onde a apresentadora argumentou que estava sendo prejudicada e por conta dos boatos: "Eu também não me preocupo se vai atrapalhar os negócios da Ana ou não com as notícias que eu dou. Ema, ema, ema, cada um com seus problemas. Agora é problema da Ana e da Globo", disparou Lo-Bianco.

"Agora o que eu posso falar pra vocês, olhando de cada espectador nosso, é que a Ana já afiliou com o Amauri Soares o cronograma de fechamento de ciclo do Mais Você. Esse cronograma existe, está em discussão com a Globo, está em discussão com a própria Ana Maria, isso está sendo feito muito alinhado com ela", detalhou.

Ele explicou que a informação não teria ido à público porque a reestruturação ainda está sendo negociada internamente na emissora. "Isso só vai começar a ser aceito pela Globo fora dessa narrativa de negação, quando essa transição já tiver muito bem estabelecida dentro da Globo, como isso vai ser feito. E hoje a Globo não tem esse desenho final. Eles não sabem se o Mais Você daqui a dois anos vai virar um quadro, se eles vão esticar o Encontro, se vão reformular por completo. Eles ainda vão fazer muitas pesquisas., disse.

Ameaça ao vivo

Ana Maria Braga se indignou durante o Mais Você desta segunda-feira (20) ao comentar as notícias, envolvendo o programa que comanda há mais de 25 anos. A apresentadora foi enfática ao negar as informações e anunciou que pretende processar o jornalista Lucas Pasin e o portão por disseminação de fake news.

“Normalmente, eu não uso esse espaço tão grandioso aqui para responder coisa para ninguém. Esse é o tipo de fofoca que vem e vai, mas dessa vez não mexeram só comigo, esse é o problema. Mexeram também com meu time, minha equipe”, destacou ao vivo a loira.