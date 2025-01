'FAKE NEWS'

Ana Maria Braga nega fim do “Mais Você” e ameaça processar jornalista

Apresentadora desmente rumores sobre o término do programa e critica jornalista por falta de responsabilidade

Ana Maria Braga usou a abertura do Mais Você desta segunda-feira (20) para desmentir os rumores de que deixaria o comando do programa no final de 2025, conforme publicado pelo colunista Lucas Pasin, do UOL. A apresentadora foi enfática ao negar as informações e anunciou que pretende processar o jornalista e o portal por disseminação de fake news.