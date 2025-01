FÉRIAS EM FAMÍLIA

Sandy compartilha foto rara do filho com Lucas Lima: “Dias mágicos”

Após dias de aventura na Costa Rica com o namorado, a cantora curte viagem em família nos parques da Disney

Sandy embarcou para Orlando, nos Estados Unidos, para aproveitar os parques da Disney em companhia do ex-marido, Lucas Lima, e do filho dos dois, Theo, de 10 anos. Apesar de manter um relacionamento discreto, a cantora mostrou que a amizade com Lucas continua sólida e compartilhou um registro especial com o filho nas redes sociais.