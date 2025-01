AXÉ MUSIC

Após ‘treta’ entre divas, Ivete Sangalo e Daniela Mercury celebram amizade: “É muito axé”

Cantoras baianas compartilharam momento descontraído antes de show

Após um início de ano marcado por tensões no mundo do Axé Music , Ivete Sangalo e Daniela Mercury mostraram que a amizade entre elas segue firme. Em um vídeo publicado nas redes sociais, as artistas celebraram a longa parceria ao dançarem juntas “Energia de Gostosa”, aposta de Ivete para o Carnaval 2025.

O encontro ocorreu antes da apresentação no Universo Spanta 2025, na Marina da Glória, Rio de Janeiro, que homenageou os 40 anos do Axé e os 75 anos do trio elétrico.O evento reuniu grandes nomes da música baiana, como Bell Marques, Armandinho e Dodô & Osmar, celebrando o legado do ritmo que revolucionou a música brasileira.