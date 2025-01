ENERGIA DE GOSTOSA

Ivete Sangalo viraliza com look despojado e fãs brincam sobre visual

A baiana exibiu um visual simples e descontraído, além de muito carisma

A cantora Ivete Sangalo voltou a movimentar as redes sociais com sua espontaneidade. A baiana surpreendeu fãs ao aparecer em frente ao hotel onde estava hospedada, exibindo um visual simples e descontraído, enquanto dançava “Energia de Gostosa”, sua nova aposta para o verão e o Carnaval 2025.

Registrado por fãs, o momento rendeu comentários bem-humorados online. “Achei que era uma presidiária sendo solta e as amigas comemorando”, brincou uma internauta. Outro seguidor comparou o estilo da artista ao personagem Juninho Play, do humorístico Zorra Total.

De chinelos, camisa branca, bermuda e cabelo preso, Ivete mostrou que o carisma vale mais que qualquer produção elaborada. “Energia de Gostosa” integra o EP O Verão Bateu em Minha Porta, que será lançado às 21h desta quarta-feira (15) em todas as plataformas digitais. O projeto, gravado no Farol da Barra, também conta com parcerias de peso, como Margareth Menezes e Anitta.