Metrô em Salvador terá horário estendido nesta quarta (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:00
O metrô de Salvador terá o horário de funcionamento estendido nesta quarta-feira (20), quando o Bahia enfrentará o Ceará às 21h30, na Arena Fonte Nova, na semifinal da Copa do Nordeste.
Com a operação especial, a Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, ficará aberta até 0h30, exclusivamente para embarque e as demais estações apenas para desembarque.
Os torcedores também vão contar com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além da ampliação de viagens dos trens conforme a demanda.
A Concessionária ressalta a importância do cumprimento das medidas de segurança no sistema metroviário para evitar acidentes. São elas: não acessar a via, aguardar o desembarque antes de entrar nos trens, respeitar a faixa amarela na plataforma, não mexer no celular ao subir ou descer escadas e evitar distrações durante a espera pela chegada do trem.