Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Metrô em Salvador terá horário estendido nesta quarta (20)

Alteração será por causa da partida Bahia x Ceará, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:00

Metrô Bahia
Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O metrô de Salvador terá o horário de funcionamento estendido nesta quarta-feira (20), quando o Bahia enfrentará o Ceará às 21h30, na Arena Fonte Nova, na semifinal da Copa do Nordeste.

Com a operação especial, a Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, ficará aberta até 0h30, exclusivamente para embarque e as demais estações apenas para desembarque.

Os torcedores também vão contar com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além da ampliação de viagens dos trens conforme a demanda.

Leia mais

Imagem - Após duas horas parada, linha 1 do metrô de Salvador volta a funcionar

Após duas horas parada, linha 1 do metrô de Salvador volta a funcionar

A Concessionária ressalta a importância do cumprimento das medidas de segurança no sistema metroviário para evitar acidentes. São elas: não acessar a via, aguardar o desembarque antes de entrar nos trens, respeitar a faixa amarela na plataforma, não mexer no celular ao subir ou descer escadas e evitar distrações durante a espera pela chegada do trem.

Mais recentes

Imagem - PMs investigados por duplo homicídio na Bahia usaram carro da SSP no crime

PMs investigados por duplo homicídio na Bahia usaram carro da SSP no crime
Imagem - Fraudes em concursos públicos: MP-BA cumpre mandados de busca e apreensão em Juazeiro

Fraudes em concursos públicos: MP-BA cumpre mandados de busca e apreensão em Juazeiro
Imagem - Adolescente morre após ser atropelado por ônibus escolar no sul da Bahia

Adolescente morre após ser atropelado por ônibus escolar no sul da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil
01

Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador
03

Justiça Militar abre inscrições para processo seletivo com vagas para Salvador

Imagem - Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo
04

Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo