TRANSPORTE

Metrô em Salvador terá horário estendido nesta quarta (20)

Alteração será por causa da partida Bahia x Ceará, na Arena Fonte Nova

Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:00

Metrô Bahia Crédito: Divulgação/ CCR

O metrô de Salvador terá o horário de funcionamento estendido nesta quarta-feira (20), quando o Bahia enfrentará o Ceará às 21h30, na Arena Fonte Nova, na semifinal da Copa do Nordeste.

Com a operação especial, a Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, ficará aberta até 0h30, exclusivamente para embarque e as demais estações apenas para desembarque.

Os torcedores também vão contar com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além da ampliação de viagens dos trens conforme a demanda.

