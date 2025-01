FAMOSOS

Ivete Sangalo fica chocada ao encontrar fã com várias tatuagens em sua homenagem; veja

Cantora fez vídeo do momento

O registro foi publicado no Instagram. No vídeo, Ivete mostra as tatuagens da moça, identificada como Vivian Guardabassio."Estou na praia e encontro com essa pessoa. Meu Deus!", disse.