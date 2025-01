POLÊMICA

Dona Déa detona Carlinhos Maia e defende Liniker após fala transfóbica

Artista lamentou episódio envolvendo influenciador e exaltou a importância de respeitar identidades de gênero

H Heider Sacramento

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 07:43

Dona Déa e Carlinhos Maia Crédito: Reprodução

Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo (1928-2021), usou as redes sociais neste domingo (19) para criticar Carlinhos Maia após um episódio envolvendo a cantora Liniker. A declaração veio acompanhada de esclarecimentos sobre sua participação no programa Domingão com Huck, gravado antes do ocorrido.

O episódio ocorreu em 24 de dezembro, quando Carlinhos Maia, em um vídeo gravado na Lapônia, ironizou os pronomes de Liniker ao dizer: “Você foi no show dele. Dela, delu, dolu, de Liniker. […] O que importa é a música.” A fala gerou ampla repercussão negativa, levando organizações LGBTQIA+ a denunciar o caso ao Ministério Público Federal.

Em sua publicação, Dona Déa reforçou a necessidade de respeito às diferenças. “Hoje me senti especialmente com a responsabilidade de me posicionar com relação ao que deveria ser a obrigação de todas, todos e todes: respeitar a orientação sexual e a identidade de gênero de qualquer pessoa”, escreveu.

Sobre sua participação no programa de Luciano Huck, gravado em dezembro, ela explicou: “Eu me emocionei com a história de Carlinhos Maia e com a fala de sua mãe. Não conhecia a história dele até então.”

A artista também deixou uma mensagem de apoio à cantora Liniker: “Seu trabalho e sua arte me transformam e me emocionam. Você é uma das maiores artistas que tenho o prazer de conhecer. Obrigada por existir, resistir e espalhar amor e arte pelo mundo.”