ENTRETENIMENTO

BBB 25: Daniele Hypolito critica comportamento de Diego e os dois se desentendem

Ginasta não está satisfeita com atitudes do irmão dentro da casa

Diego e Daniele Hypolito tiveram uma conversa séria sobre o relacionamento dos dois na casa mais vigiada do Brasil. A dupla está confinada no BBB 25.

A sister comentou com seu irmão sobre um papo que teve com Camilla e Thamiris."Eu falei com elas: sinceramente, eu não vou mentir para vocês. Eu e Diego não somos prioridades de ninguém aqui", relembrou a ginasta.