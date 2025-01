UM ADEUS?

No ar desde 1999, Globo pretende acabar com programa de Ana Maria Braga; entenda o motivo

Decisão mudará o futuro profissional da apresentadora

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, a Globo vem discutindo a saída de Ana Maria do programa e não pretende colocar nenhuma outra apresentadora em seu lugar. Mesmo com nomes famosos cotados como Eliana e Tati Machado, a emissora avaliou que não seria positivo atrelar a marca do programa a outro profissional.