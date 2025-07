variedades

5 dicas para vacinar seu pet sem comprometer o orçamento

Veja a importante da vacinação para a saúde do seu animal de estimação

Erros frequentes na vacinação de animais

“Um dos erros mais frequentes que observo entre tutores que tentam economizar com a vacinação dos pets é abrir mão da vacinação ou buscar alternativas de baixo custo, porém não confiáveis. Isso inclui o uso de vacinas de procedência duvidosa, muitas vezes adquiridas em locais sem controle adequado de conservação — como temperatura e validade — e, até mesmo, aplicadas por pessoas não habilitadas em estabelecimentos que não possuem registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV)”, alerta. >

Riscos da falta de vacinação à saúde pública

Formas acessíveis de vacinar o pet

1. Procure campanhas públicas

Prefeituras, organizações, hospitais veterinários e escolas de universidades realizam durante o Julho Dourado — e ao longo do ano — campanhas gratuitas ou com preço reduzido para vacinação de cães e gatos. Fique atento aos calendários locais e aproveite essas oportunidades. >

2. Pesquise e compare preços em diferentes clínicas veterinárias

3. Priorize vacinas essenciais e faça o plano vacinal completo

Converse com o veterinário para identificar quais vacinas são indispensáveis para seu pet e siga o calendário correto. Evitar vacinas desnecessárias ou fora do tempo pode ajudar a economizar. >

4. Negocie pagamentos e descontos

5. Mantenha a prevenção complementar em dia

Com planejamento e informação, você pode garantir a proteção do seu animal de estimação contra doenças graves mesmo com orçamento apertado. Aproveite o Julho Dourado para reforçar o compromisso com a saúde do seu amigo de quatro patas. >