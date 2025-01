SITUAÇÃO SÉRIA

Funcionária do programa de Ana Maria Braga sai da Globo em ambulância após reação alérgica

Assistente do programa passou mal após comer "fruta do milagre"

A apresentadora Ana Maria Braga revelou na manhã desta terça-feira (21) que uma das assistentes do Mais Você foi hospitalizada às pressas. A funcionária comeu nos bastidores do programa a chamada ‘fruta do milagre’, que seria usada para uma reportagem, e teve uma reação alérgica forte. Ana Maria aproveitou para alertar os telespectadores sobre os perigos do alimento.