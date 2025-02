SAÚDE MENTAL

Hariany revela problema de saúde após término com filho de Leonardo: 'O corpo responde a tudo'

Ex-BBB desabafa sobre os efeitos do estresse após fim do namoro com filho de Leonardo e recebe apoio de fãs

H Heider Sacramento

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 08:16

Hariany Almeida e Matheus Vargas Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Hariany Almeida abriu o coração sobre os impactos emocionais do término conturbado com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo. Em meio a rumores de traição, a ex-BBB revelou que sua saúde foi afetada pelo estresse dos últimos dias. >

“O corpo da gente responde a tudo, né? Hoje tive que segurar as pontas toda travada, com enxaqueca, e graças a Deus tenho quem cuida disso para mim. Massagem alivia minha dor”, desabafou nos stories do Instagram ao justificar o cancelamento de compromissos para cuidar do bem-estar.>

Apesar do momento delicado, Hariany destacou a importância do apoio feminino e afirmou estar se fortalecendo. “Amando o apoio das mulheres, juntas somos mais fortes. A mulher que é trabalhadora não tem nem tempo de sofrer (risos). Tem muita gente perguntando se estou bem, estou ótima”, garantiu.>

Mostrando que está focada em seguir em frente, a influenciadora já faz planos para aproveitar o Carnaval. “Meu Carnaval vai ser simplesmente maravilhoso. Já estou sonhando”, afirmou, deixando claro que não pretende se deixar abalar pela separação.>