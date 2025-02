DICAS

Vai curtir Carnaval? Veja 5 itens indispensáveis para levar na folia

Veja um mini guia de como não passar aperto e se divertir em paz

Não importa se você vai curtir o Carnaval no bloco, no camarote ou na pipoca. Algumas dicas são universais para todo e qualquer folião que decide encarar a multidão para viver a magia da folia. O CORREIO listou cinco itens indispensáveis para quem quer se divertir sem dor de cabeça!>

1. Tênis confortável

2. Doleira

Doleira, porta-dólar, pochete interna, os nomes são vários, mas o importante mesmo é que você tenha uma. O acessório é ideal para levar documentos, dinheiro trocado e cartões, pois fica dentro do short ou da bermuda, dificultando furtos. Outras dicas: se for levar dinheiro, leve o mais trocado possível. E se for de pochete convencional, use sempre virada para frente ou transpassada no peito. Ah, e se seu cartão for de aproximação, desabilite a função. Por fim, é sempre bom ter um remedinho de dor de cabeça na mão.>