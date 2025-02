FOLIA 202

Confira a programação completa do Carnaval de Salvador

Veja horário de abertura em cada circuito

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) divulgou a programação do Carnaval, que começa oficialmente nesta quinta-feira (27) e segue até a próxima Quarta de Cinzas (5). A busca pode ser feita por dia de folia e circuito. Segundo a Saltur, estão incluídas tanto as atrações contratadas pela Prefeitura da capital quanto as do governo da Bahia.>