Confira a programação completa do Carnaval de Salvador

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Tharsila Prates
Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 18:57
A Empresa Salvador Turismo (Saltur) divulgou a programação do Carnaval, que começa oficialmente nesta quinta-feira (27) e segue até a próxima Quarta de Cinzas (5). A busca pode ser feita por dia de folia e circuito. Segundo a Saltur, estão incluídas tanto as atrações contratadas pela Prefeitura da capital quanto as do governo da Bahia.
A grade, porém, é sujeita a alterações e pode ser conferida aqui. Confira a seguir as atrações por dia e circuito.
Circuito Osmar (Campo Grande)
ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL - CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS
PIPOCA MUDEI DE NOME - ST - MUDEI DE NOME
TRIO NAVIO PIRATA - TB - BAIANASYSTEM
TRIO LUIZ CALDAS -BT - LUIZ CALDAS
TRIO PAGODART - BT - PAGODART
TRIO XANDDY HARMONIA - ST - XANDDY HARMONIA
TRIO LÁ FURIA - ST - LA FÚRIA
A MULHERADA - BANDA A MULHERADA
TRIO RENANZINHO CBX - ST - RENANZINHO CBX
TRIO ESCANDURRAS - BT - ESCANDURRAS
TRIO GILMELANDIA - ST - GILMELANDIA
ALERTA GERAL - XANDE PILARES / DAVI DO SAMBA / SWING DE FORA
PAGODE TOTAL - É O TCHAN / SAMBA TRATOR
BLOCO DA CAPOEIRA / AFRO MANGANGÁ - TONHO MATÉRIA
BANKOMA - BANDA AFRO BANKOMA
TRIO UEL CANTOR - ST - UEL CANTOR
AMOR E PAIXÃO - NELSON RUFINO / BATIFUN / EDUARDINHO FORA DA MIDIA
TRIO GUIG GHETTO - BT - GUIG GHETTO
PROIBIDO PROIBIR - TERRA SAMBA / FUZUKDA / PAGODE DO NANNY / SAMBA DA NIEGA / DAN MOCIDADE / LUIS SIMPLESMENTE
FOGUEIRÃO - JORGE FOGUEIRÃO / RENATO DA ROCINHA / PAPARICO / ALAN DUDU / DINHO DA COMUNIDADE
SAMBA & FOLIA - PAGODE DO SEGREDO
TRIO DO COMCAR - ST - FERNANDO FERRAZ / POVO SANTO
SAMBATERRAMAR
TRIO RAFA E PIPO - BT - RAFA E PIPO
TRIO PIMENTA NATIVA - ST - PIMENTA NATIVA
TRIO LEVI ALVIM - ST - LEVI ALVIM
Circuito Dodô (Barra-Ondina)
BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA
BLOCO DA QUINTA - BELL MARQUES
BLOCO FISSURA - FILHOS DE JORGE
BLOCO SIRI COM TODY - BANDA CHICA FÉ
TÔ LIGADO
UAU / CHA DA ALICE - BABADO NOVO
TRIO TIMBALADA - ST - TIMBALADA
TRIO PARANGOLÉ - ST - PARANGOLÉ
TRIO LEO SANTANA - ST - LÉO SANTANA
TRIO PSIRICO - ST - PSIRICO
TRIO TONY SALLES - ST - TONY SALLES
OS MASCARADOS - TATAU
UNIVERSITÁRIO - CAPITÃO GANCHO MARINHO
BLOCO CHEIRO / YES - BANDA CHEIRO
PROJETO ESPECIAL FREVO DA LUD - LUDMILLA
ARAKETU - BANDA ARAKETU
TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY
TRIO VINA CALMON - ST - VINA CALMON
NOVA SAGA - DJ AKANI / MAKONNEM TA FARI E CONVIDADOS
TRIO THIAGO AQUINO - BT - THIAGO AQUINO
TRIO OH POLÊMICO - ST - OH POLÊMICO
BANANA REGGAE PIPOCA - PAPAZONNI / THOMÉ VIANNA
BIG BLOCO DO GUETO (BBG) - EU AMO
OS ANOS 80 - GRUPO MAQUINA DO TEMPO
ALÔ INTER - PATRULHA DO SAMBA
Circuito Batatinha - a partir das 19h
AFOXÉ BAIANA DO REINO DE OYA - COM AS BAIANAS
AFOXÉ DARAJU DE ODE - BANDA DARAJÚ DE ODE
BLOCO QUESTÃO DE GOSTO - BANDA QUESTÃO DE GOSTO
EXPRESSÃO NEGRA - BANDA EXPRESSÃO NEGRA
FILHOS DA FEIRA - BANDA FILHOS DA FEIRA
KORIN EFAN - BANDA KORIN EFAN
MALCOM X - BANDA MALCOM X
NOVA FLOR - BANDA KEBRA NAGAST
REGGAE A PAZ - BANDA REGGAE A PAZ
REGGAE AXUM - BANDA NAGAST
SAMBA NEGUINHO - BANDA SAMBA NEGUINHO
SAMBA NEGUINHO - NIVALDO TCHACO
TOMALIRA - BANDA TOMALIRA
Circuito Osmar (Campo Grande)
TRIO PIPOCA DE SAULO - ST - SAULO
TRIO FITDANCE - ST - FITDANCE
TRIO J ESKINE - ST - J ESKINE
TRIO FORRÓ ELÉTRICO - ST - CANGAIA DE JEGUE / FILOMENA BAGACEIRA / CACAU COM LEITE
TRIO FANTASMÃO - ST - FANTASMÃO
TRIO A VINGADORA - ST - A VINGADORA
BLOQUINHO POPZEN - ALEXANDRE LEÃO E TARGINO GONDIM
PROJETO ESCOLA DE MUSICAL IRMÃOS MACEDO - BANDA ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR
TRIO DH8 - ST - DH8
TRIO NANDO BORGES - BT - NANDO BORGES
TRIO É O TCHAN - BT - É O TCHAN
POLIMANIA
TRIO TONY SALLES - ST - TONY SALLES
TRIO SERGINHO PIMENTA - ST - SERGINHO PIMENTA
TRIO JAU - BT - JAU
TRIO LÁ FURIA - BT - LA FÚRIA
TRIO MAGARY LORD - ST - MAGARY
TRIO VINNY NOGUEIRA - ST - VINNY NOGUEIRA
EXCLUSIVA DO SAMBA - MARY CORREIA / SAMBA DO NÊGO / NATÁLIA MAGNO
TRIO SOLANGE ALMEIDA - BT - SOLANGE ALMEIDA
TRIO ESCANDURRAS - BT - ESCANDURRAS
BLOCO DOS SERVIDORES - GEFF LISBOA
ALVORADA - ALA DE CANTO / ROGÉRIO BAMBEIA / ROBERETO MENDES / MARQUINHO SATHAN /ALOÍSIO MENEZES / ARLINDINHO / GRUPO MOVIMENTO / JULIO SERENO
REDUTO DO SAMBA - THE PLAY
OLODUM - BANDA OLODUM
OLODUM - OLODUM MIRIM
CORTEJO AFRO - BANDA CORTEJO AFRO
FILHOS DE MARUJO
SAMBA POPULAR
PROJETO AGENTE FAZ SAÚDE - ST - ALEX MAX
AS TRANSFORMISTAS
SOWETO
TRIO DO COMCAR - ST - DIEGO VIEIRA
BIG BLOCO DO GUETO (BBG)
OS NEGÕES - BANDA OS NEGÕES
TRIO PROJETO DO CALOR - ST - NESSA / NININHA PROBLEMÁTICA
TRIO ALINNE ROSA - BT - ALINNE ROSA
TRIO CHICANA - ST - CHICANA
Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 15h30
BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA
VUMBORA - BELL MARQUES
NANA - LÉO SANTANA
BLOCO FISSURA - TOMATE
TÔ LIGADO - BLACKSTYLE
BLOW OUT - CLAUDIA LEITTE
BLOCO SIRI COM TODY - BLOCO DA ANNITA
TRIO IVETE SANGALO - IVETE SANGALO
EU VOU - HENRI FREITAS
BLOCO CHEIRO / YES - BANDA CHEIRO
TRIO PSIRICO - ST - PSIRICO
TRIO VINA CALMON - ST - VINA CALMON
TRIO PARANGOLÉ - ST - PARANGOLÉ
BLOCO DOS VAQUEIROS - RASGA TANGA
TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY
TRIO THIAGO AQUINO - BT - THIAGO AQUINO
TRIO IGOR KANNÁRIO - BT - IGOR KANNÁRIO
TRIO PAGODART - BT - PAGODART
TRIO DA HUANNA - ST - HUANNA
Circuito Batatinha, a partir das 17h
RELIQUIAS AFRICANAS - BANDA RELIQUIAS AFRICANAS
AFOXE FILHOS DE ONIRA - BANDA FILHAS DE ONIRÁ
AFOXE PRETO VELHO
AFOXÉ XIRÊ LONÍ - BANDA AFOXÉ XIRÊ LONÍ
AFRO LIBERDADE - BANDA AFRO LIBERDADE
AFRO LIBERDADE - TOTY GIRA E BANDA AFRO LIBERDADE
AGBARA - BANDA AGBARA
AMIGOS DO BABÁ - BANDA AMIGOS DO BABA
BLOCO DE INDIOS TAMOIOS - BANDA DE INDIOS TAMOIOS
BLOCO TÔ AÊ - BANDA DE SAMBA TÔ AÊ
CORISCO - BANDA CORISCO
DANDARA - BANDA DANDARA
FILHOS DE JAGUN - BANDA FILHOS DE JAGUN
FILHOS DE OXALÁ - FILHOS DE OXALÁ
IMPACTO SONORO - BANDA IMPACTO
NAMANDU NOSSO PLANETA - BANDA NAMANDU
PALAFITAS - BANDA PALAFITAS
SAMBA BOMBOCADO - BANDA DE SAMBA BOMBOCADO
TOAÊ - BANDA TOAÊ
Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 10h30
PIPOCA DOCE - CARLA PEREZ
HAPPY - FILHOS DE JORGE / TIO PAULINHO
TEEN GATAS E GATOS - BANDA PINOTE / KFUNÉ
IBEJI - BANDA IBEJI
TODO MENINO É UM REI - BANDA SAMBA COMUNIDADE / SAMBA R 9 / BANDA SAMBA TORORÓ
PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ - BANDA UNJIRA
TRIO DURVAL LELYS - BT - DURVAL LELYS
BLOCO DA SAUDADE - BANDA DA SAUDADE
DIDÁ - DIDÁ BANDA FEMININA
AS MUQUIRANAS - LA FÚRIA
TRIO TIMBALADA - ST - TIMBALADA
TRIO PAGODART - ST - PAGODART
TRIO GUIG GHETTO - BT - GUIG GHETTO
CANELIGHT
TRIO NAVIO PIRATA - ST - BAIANASYSTEM
BOLA CHEIA
TRIO SILVANO SALES - ST - SILVANO SALES
PROJETO ESPECIAL DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SANTO ANTONIO DE JESUS - APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS
BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA
TRIO TARGINO GONDIM - ST - TARGINO GONDIN
AS KUVITEIRAS - ZÉ PAREDÃO
TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - BANDA ARMANDINHO, DODÕ E OSMAR
ME DEIXA A VONTADE - CARLA CRISTINA
VEM SAMBAR - GRUPO REVELAÇÃO / EDUARDINHO FORA DA MIDIA
TRIO DEMOROU - ST - BANDA DEMOROU
BLOCO MALÊ DEBALÊ - BANDA MALÊ
MUZENZA - BANDA MUZENZA
TRIO BANDANA - BT - BANDANA
TRIO DO COMCAR - ST - NI SOARES
BLOCO DO CAJÁ - AH! CHAPA
TRIO EDU CASANOVA - ST - EDU CASANOVA
BANKOMA - BANDA AFRO BANKOMA
JAKÉ
AFINIDADE - SAMBA & SUOR
Q FELICIDADE - OS FAVORITOS / SIMONE RAYOS / OMO OBÁ E CONVIDADOS
MUNDO NEGRO - BANDA MUNDO NEGRO
FOUR DAYS
TRIO RICK RALLEY - ST - RICK RALLEY
ILÊ AIYÊ - BANDA BAND'AIYÊ
TRIO MADEIRADA DO ARROCHA - BT - MADEIRADA DO ARROCHA
Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 14h
MICROTRIO IVAN HUOL - BOLINHO DE ESTUDANTE
CORUJA - IVETE SANGALO
VUMBORA - BELL MARQUES
BLOCO EVA - BANDA EVA
NANA - LÉO SANTANA
BLOCO FISSURA - TOMATE
TIMBALADA - CARLINHOS BROWN
TÔ LIGADO - BLACKSTYLE
TRIO TONY SALLES - BT - TONY SALLES
TRIO ALOK - ALOK
O VALE - ALINNE ROSA
TRIO DA CULTURA - BT - MARGARETH MENEZES E CONVIDADOS: FAFÁ DE
BELÉM E PONGO
BLOCO SIRI COM TODY - TIERRY
BLOCO CHEIRO / YES - PAPAZONNI
TARRINDO DE Q
ALERTA PRIME - NELSON DO CAVACO / ENCONTRO DE BATUQUEIROS / DAVI DO SAMBA
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
TRIO BABY DO BRASIL - BT - BABY DO BRASIL
TRIO LUANA MONALISA - ST - LUANA MONALISA
MICROTRIO IVAN HUOL - BOLINHO DE ESTUDANTE
CORUJA - IVETE SANGALO
VUMBORA - BELL MARQUES
BLOCO EVA - BANDA EVA
NANA - LÉO SANTANA
BLOCO FISSURA - TOMATE
TIMBALADA - CARLINHOS BROWN
TÔ LIGADO - BLACKSTYLE
TRIO TONY SALLES - BT - TONY SALLES
TRIO ALOK - ALOK
O VALE - ALINNE ROSA
TRIO DA CULTURA - BT - MARGARETH MENEZES E CONVIDADOS: FAFÁ DE
BELÉM E PONGO
BLOCO SIRI COM TODY - TIERRY
BLOCO CHEIRO / YES - PAPAZONNI
TARRINDO DE Q
ALERTA PRIME - NELSON DO CAVACO / ENCONTRO DE BATUQUEIROS / DAVI DO SAMBA
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
TRIO BABY DO BRASIL - BT - BABY DO BRASIL
CicTRIO LUANA MONALISA - ST - LUANA MONALISA
Circuito Batatinha, a partir das 16h
ACARÁ - BANDA ACARÁ
ALERTA MENTE NEGRA - BANDA ALERTA MENTE NEGRA
BLOCO GINGA E REMANDIOLA - BANDA BATERIA DO APACHE
BLOCO MUCUM'G - NONATO / SANSKEY N/ RODA DE SAMBA MUCUN'G
BLOCO REGGAE CABEÇA DE GELO - BANDA HEBERT RAHAN /TONY BAIANO/ WHOSGITON DO REGGAE
BLOCO SAMBETAO
CHABIS'C - BANDA CHABIS'C
CHEGOU A HORA - BANDA CHEGOU A HORA
CURUZU CITY - BANDA CURUZU CYTY
DANA-DANA DE COUTOS - BANDA DANA-DANA
É COM ESSE QUE EU VOU - A DEFINIR
FILHAS DE GANDHY - BANDA FILHAS DE GANDHY
FILHOS DE JHÁ - BANDA FILHOS DE JHA
FILHOS DE NANÃ - BANDA FILHOS DE NANÃ
FILHOS DE OGUN DE RONDA
KIZUMBA - BANDA AFRO KIZUMBA
KORIN NAGÔ - BANDA DE KORIN NAGÔ
LAROYÊ ARRIBA - BANDA LAROYÊ
MULHERES NA FOLIA - BANDA MULHERES NA FOLIA
MUTUÊ - BANDA MUTUÊ
O MANGUE - ROGERIO BAMBEIA
ORIOBÁ - BANDA ORIOBÁ
PAGODINHO - BANDA PAGODINHO
RODOPIÔ - BANDA RODOPIÔ / BANDA DA DIRETORIA
ROSA JAGUARICEMA - BANDA ROSA JAGUARICEMA
SAMBETÃO - BANDA SAMBETÃO
SWING DO PELO - BANDA SWING DO PELO
TAMBORES E CORES - BANDA TAMBORES E CORES
TEMPERO DE NEGRO - GRUPO FAZ COM SAMBA
Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 10h30
PIPOCA DOCE - CARLA PEREZ
TRIO JUAN E RAVENA - ST - JUAN E RAVENA
IBEJI - MOTUMBÁ
TRIO QUABALES - ST - QUABALES
TRIO FITDANCE - ST - FITDANCE
EXCLUSIVA / BABY - BANDA TREM DA ALEGRIA
RHATAPLAN (SEM CORDAS)
ZUM ZUM MEL KIDS - JORGE DRAGÃO
PROJETO ANIMOU GERAL - SINDMUSICO / COMCAR
TRIO MARGARETH MENEZES - ST - MARGARETH MENEZES
BLOCO DOS PIERROT'S - GRUPO DE PIERROTS
INTER - TIO ELÉTRICO
TRIO LARISSA MARQUES - BT
TRIO TATAU - ST - TATAU
TRIO ALINNE ROSA - ST - ALINNE ROSA
TRIO THIAGO AQUINO - ST - THIAGO AQUINO
COMMANCHE DO PELÔ
APAXES DO TORORO
MUQUISAMBA - VOU PRO SERENO / THIAGO SOARES
TRIO TOQUE 10 - ST - TOQUE DEZ
TRIO DO COMCAR - ST - PEDRO PONDÉ
TRIO LUANA MONALISA - BT
AS SUBURBANAS
100 CENSURA
TRIO TONHO MATÉRIA - BT
BANANA REGGAE - THOMÉ VIANA & BANDA RAGGA
TRIO AFROCIDADE - BT - AFROCIDADE
BLOCO DOS SERVIDORES - EDU CASANOVA
BLOCÃO DA LIBERDADE
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA
TRIO ISQUEMINHA - ST - ISQUEMINHA
OS NEGÕES - BANDA OS NEGÕES
TRIO RICK RALLEY - ST - RICK RALLEY
TRIO DA DIVERSIDADE - FREVANÇA ELÉTRICA / SAMBA DE FAROFA / ARI PERUANO
Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 14h30
MICROTRIO PUTITO - PUTITO REX
OLODUM - BANDA OLODUM
BLOCO CAMALEÃO - BELL MARQUES
BLOCO LARGADINHO - CLAUDIA LEITTE
ME ABRAÇA - DURVAL LELYS
TRIO XANDDY HARMONIA - ST - XANDDY HARMONIA
TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - BANDA ARMANDINHO, DODÕ E OSMAR
CROCODILO - DANIELA MERCURY
TRIO PSIRICO - BT - PSIRICO
TRIO GUGA MEYRA - ST - GUGA MEYRA
TRIO LUIZ CALDAS -BT - LUIZ CALDAS
TRIO WILSINHO KRAYCHETE - ST - WILSINHO KRAYCHET
TRIO PAGODART - ST - PAGODART
CORTEJO AFRO - BANDA CORTEJO AFRO
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE
A MULHERADA - BANDA A MULHERADA
UNIVERSITÁRIO - CAPITÃO GANCHO MARINHO
TRIO LÁ FURIA - ST - LA FÚRIA
PROJETO NOVO TRIO - BAILINHO DE QUINTA
Circuito Batatinha (Pelourinho), a partir das 13h30
FURDUNÇO:
BRASUQUERA *
MANU DOURADO*
GERÔNIMO *
OS EFICIENTES*
RIXÔ ELÉTRICO*
MAQUINA DO TEMPO *
MOVIMENTO MUSICAL PINAÚNA POWER*
BICICLERTRIO TOCA RAUL*
JONGA LIMA E O QUASETRIO *
ZEU LOBO ALCATÉIA BANDA COLETIVO PELOURINHO*
LOS CUATRO *
GRUPO PÉ DE LATA *
DAKAR PERCUSSIVO *
COKTEL BAIANO*
BANDA RUY TAPAJÓS*
BLOCO AS KANGOOZEIRAS DA BAHIA *
MICROTRIO DE IVAN HUOL*
RAMA MONTENEGRO *
BANDA AIYÉ BAIYÉ *
SAMBA CURUZU CITY *
RIKK PARTER*
NATALIA MAGNO *
LHEGO VALENTIM E BANDA LEVA U TRIO *
WILSON CAFÉ*
THATI *
CHICO GOMES E A MARANA*
OS TURUNAS *
FILHOS DE GANDHY
AFOXÉ AYRALOGUM - BANDA AYRALOGUM
BIG BLOCO DO GUETO (BBG) - EU AMO
OS ANOS 80 - GRUPO MAQUINA DO TEMPO
BOLA CHEIA
CARNAPELÔ
DANÇA BAHIA - BANDA DANÇA BAHIA
É COM ESSE QUE EU VOU
IDARÁ
LEVA EU
LUAÊ
MALCOM X - BANDA MALCOM X
NAMORAL - SAMBA NA MORAL
NAMORAL - GERAN SAMBA / NA MORAL SOM / VI MAI NÃO FUI CONVIDADO / SOM DO JOTRA
OLORUM BABA MI
QUERO VER O MOMO
SAMBRASIL
YAYA MUXIMA
SKA REGGAE - EDY VOX E BANDA
SKA REGGAE - A DEFINIR
SO SAMBA DE RODA - BANDA SÓ SAMBA DE RODA
SOWETO
VELHA GUARDA DOS NEGÕES
Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 10h30
PIPOCA DO TIO PAULINHO - BT - TIO PAULINHO
PROJETO ANIMOU GERAL - SINDMUSICO / COMCAR
TRIO IGOR KANNÁRIO - BT - IGOR KANNÁRIO
TRIO ALEXANDRE LEÃO - ST - ALEXANDRE LEÃO
TRIO BANDA MEL - ST - BANDA MEL
TRIO CLAUDIA LEITTE - ST - CLAUDIA LEITTE
TRIO CARLINHOS BROWN - ST - CARLINHOS BROWN
TRIO ESCANDURRAS - ST - ESCANDURRAS
COMMANCHE INFANTIL
ZUM ZUM MEL KIDS - BANDA RELEASE
BLOCO DA SAUDADE - BANDA DA SAUDADE
TRIO THIAGO AQUINO - BT - THIAGO AQUINO
TRIO PAGODART - ST - PAGODART
DIDÁ - DIDÁ BANDA FEMININA
AS MUQUIRANAS - PSIRICO
TRIO PARANGOLÉ - ST - PARANGOLÉ
TRIO KART LOVE - ST - KART LOVE
TRIO TIMBALADA - BT - TIMBALADA
INTER
PIPOCA DAS PRETAS - BT
MUDANÇA DO GARCIA - BANDA MUDANÇA DO GARCIA
TRIO BABY DO BRASIL - ST - BABY DO BRASIL
TRIO ALOBÊNED - ST - ALOBÊNED
TRIO SEUILSON -ST - SEUILSON
AS KUVITEIRAS - ROBYSSÃO
TRIO DO COMCAR - ST - TA NA FITA
PROJETO ESPECIAL NELSON RUFINO - 60 ANOS DE SAMBA - NELSON RUFINO E CONVIDADOS
BLOCO 2 DA GIRA
ILÊ AIYÊ - BANDA BAND'AIYÊ
TRIO DAN VALENTE - ST - DAN VALENTE
MILLENAR
TRIO ZÉ PAREDÃO ST - ZÉ PAREDÃO
BLOCO DO CAJÁ - BANDA O PETTY
BLOCO MALÊ DEBALÊ - BANDA MALÊ
CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO
AFRO REGGAE BAHIA
TRIO MR ARMENG - BT - MR ARMENG
Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 15h
CORUJA - IVETE SANGALO
BLOCO CAMALEÃO - BELL MARQUES
FILHOS DE GANDHY - BANDA SHOW GANDHY
FILHAS DE GANDHY - BANDA FILHAS DE GANDHY
ME ABRAÇA - DURVAL LELYS
TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - BANDA ARMANDINHO, DODÕ E OSMAR
CROCODILO / VEM COMIGO - CARLA CRISTINA
TRIO TONY SALLES - ST - TONY SALLES
TRIO DO ARROCHA - ST
TRIO GUGA MEYRA - ST - GUGA MEYRA
TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY
CORTEJO AFRO - BANDA CORTEJO AFRO
VEM SAMBAR - SAMBA DO PRETINHO
TRIO GUIG GHETTO - ST - GUIG GHETTO
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE
JAKÉ - BANDA JAKÉ / NEIVALDO DO TCHACO / COISA DE ACENDER
MUZENZA - BANDA MUZENZA
PROJETO NOVO TRIO - PEDRO CHAMUSCA
TRIO LARISSA MARQUES - BT - LARISSA MARQUES
Circuito Batatinha (Pelourinho), a partir das 16h
ABUSE E USE - BANDA PERCUSSIVA ABUSE E USE
AFOXÉ ÒMÓ ÌZÓ
AFRO REGGAE BAHIA
AFROBOGUM - BANDA AFROBOGUM
ARAIYÊ
ARCA DO AXÉ - BANDA ARCA DO AXÉ
BABA AFOMAN - BANDA BABA AFOMAN
BLOCO ARAYE - BANDA ARAYE
BLOCO DA CAPOEIRA / AFRO MANGANGÁ - TONHO MATÉRIA
CHABIS'C - BANDA CHABIS'C
CHEGOU A HORA - BANDA CHEGOU A HORA
FILHOS DE KORIN EFAN - BANDA FILHOS DE KORIN EFAN
FILHOS DE OGUN DE RONDA
FILHOS DE OMOLUM
GINGA DO NEGRO
INSABÁ MAZÁ - BANDA ISABA MAZA
JOGO DO IFÁ - BANDA JOGO DO IFÁ
KAYALA DA BAHIA - BANDA KAYALA E CONVIDADOS
KI BELEZA - FANFARRA
LAROYÊ ARRIBA - BANDA LAROYÊ
MANIA DE SAMBAR / AS GOSTOSAS
POVO DE SANTO
Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 10h30
PIPOCA DO TIO PAULINHO - BT - TIO PAULINHO
RHATAPLAN (SEM CORDAS)
VAMOS NESSA
BLOCO DOS PIERROT'S - GRUPO DE PIERROTS
PIPOCA MUDEI DE NOME - ST - MUDEI DE NOME
TRIO GUIG GHETTO - ST - GUIG GHETTO
TRIO IVETE SANGALO - ST - IVETE SANGALO
OLODUM PIPOCA - BANDA OLODUM
TRIO PIPOCA DE SAULO - ST - SAULO
TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY
INTER
AS MUQUIRANAS - TONY SALLES
TRIO ROSE - BT
TRIO LEO SANTANA - ST - LÉO SANTANA
TRIO DAN MIRANDA - BT - DAN MIRANDA
COMMANCHE DO PELÔ
PROJETO ESPECIAL YAYÁ MAXIMA - BANDA YAYÁ MOXIMA
MUZENZA - BANDA MUZENZA
FOUR DAYS
FILHOS DO CONGO - BANDA FILHOS DO CONGO E CONVIDADOS
ILÊ AIYÊ - BANDA BAND'AIYÊ
TRIO MATHEUS EMIS - BT - MATHEUS EMIS
100 CENSURA
TRIO DO COMCAR - ST - ALANE LOPES / FORRÓ Nº1
PROJETO ESPECIAL PIPOCA DO SAMBA
TRIO ZÉ PAREDÃO ST - ZÉ PAREDÃO
TRIO VITERA - BT – VITERA