Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira a programação completa do Carnaval de Salvador

Veja horário de abertura em cada circuito

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 18:57

Barra lotada durante o Furdunço de domingo (23)
Barra lotada durante o Furdunço de domingo (23) Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) divulgou a programação do Carnaval, que começa oficialmente nesta quinta-feira (27) e segue até a próxima Quarta de Cinzas (5). A busca pode ser feita por dia de folia e circuito. Segundo a Saltur, estão incluídas tanto as atrações contratadas pela Prefeitura da capital quanto as do governo da Bahia.

A grade, porém, é sujeita a alterações e pode ser conferida aqui. Confira a seguir as atrações por dia e circuito.

QUINTA-FEIRA (27), a partir das 15h30

Circuito Osmar (Campo Grande)

ABERTURA OFICIAL DO CARNAVAL - CARLINHOS BROWN E CONVIDADOS

PIPOCA MUDEI DE NOME - ST - MUDEI DE NOME

TRIO NAVIO PIRATA - TB - BAIANASYSTEM

TRIO LUIZ CALDAS -BT - LUIZ CALDAS

TRIO PAGODART - BT - PAGODART

TRIO XANDDY HARMONIA - ST - XANDDY HARMONIA

TRIO LÁ FURIA - ST - LA FÚRIA

A MULHERADA - BANDA A MULHERADA

TRIO RENANZINHO CBX - ST - RENANZINHO CBX

TRIO ESCANDURRAS - BT - ESCANDURRAS

TRIO GILMELANDIA - ST - GILMELANDIA

ALERTA GERAL - XANDE PILARES / DAVI DO SAMBA / SWING DE FORA

PAGODE TOTAL - É O TCHAN / SAMBA TRATOR

BLOCO DA CAPOEIRA / AFRO MANGANGÁ - TONHO MATÉRIA

BANKOMA - BANDA AFRO BANKOMA

TRIO UEL CANTOR - ST - UEL CANTOR

AMOR E PAIXÃO - NELSON RUFINO / BATIFUN / EDUARDINHO FORA DA MIDIA

TRIO GUIG GHETTO - BT - GUIG GHETTO

PROIBIDO PROIBIR - TERRA SAMBA / FUZUKDA / PAGODE DO NANNY / SAMBA DA NIEGA / DAN MOCIDADE / LUIS SIMPLESMENTE

FOGUEIRÃO - JORGE FOGUEIRÃO / RENATO DA ROCINHA / PAPARICO / ALAN DUDU / DINHO DA COMUNIDADE

SAMBA & FOLIA - PAGODE DO SEGREDO

TRIO DO COMCAR - ST - FERNANDO FERRAZ / POVO SANTO

SAMBATERRAMAR

TRIO RAFA E PIPO - BT - RAFA E PIPO

TRIO PIMENTA NATIVA - ST - PIMENTA NATIVA

TRIO LEVI ALVIM - ST - LEVI ALVIM

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA

BLOCO DA QUINTA - BELL MARQUES

BLOCO FISSURA - FILHOS DE JORGE

BLOCO SIRI COM TODY - BANDA CHICA FÉ

TÔ LIGADO

UAU / CHA DA ALICE - BABADO NOVO

TRIO TIMBALADA - ST - TIMBALADA

TRIO PARANGOLÉ - ST - PARANGOLÉ

TRIO LEO SANTANA - ST - LÉO SANTANA

TRIO PSIRICO - ST - PSIRICO

TRIO TONY SALLES - ST - TONY SALLES

OS MASCARADOS - TATAU

UNIVERSITÁRIO - CAPITÃO GANCHO MARINHO

BLOCO CHEIRO / YES - BANDA CHEIRO

PROJETO ESPECIAL FREVO DA LUD - LUDMILLA

ARAKETU - BANDA ARAKETU

TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY

TRIO VINA CALMON - ST - VINA CALMON

NOVA SAGA - DJ AKANI / MAKONNEM TA FARI E CONVIDADOS

TRIO THIAGO AQUINO - BT - THIAGO AQUINO

TRIO OH POLÊMICO - ST - OH POLÊMICO

BANANA REGGAE PIPOCA - PAPAZONNI / THOMÉ VIANNA

BIG BLOCO DO GUETO (BBG) - EU AMO

OS ANOS 80 - GRUPO MAQUINA DO TEMPO

ALÔ INTER - PATRULHA DO SAMBA

Circuito Batatinha - a partir das 19h

AFOXÉ BAIANA DO REINO DE OYA - COM AS BAIANAS

AFOXÉ DARAJU DE ODE - BANDA DARAJÚ DE ODE

BLOCO QUESTÃO DE GOSTO - BANDA QUESTÃO DE GOSTO

EXPRESSÃO NEGRA - BANDA EXPRESSÃO NEGRA

FILHOS DA FEIRA - BANDA FILHOS DA FEIRA

KORIN EFAN - BANDA KORIN EFAN

MALCOM X - BANDA MALCOM X

NOVA FLOR - BANDA KEBRA NAGAST

REGGAE A PAZ - BANDA REGGAE A PAZ

REGGAE AXUM - BANDA NAGAST

SAMBA NEGUINHO - BANDA SAMBA NEGUINHO

SAMBA NEGUINHO - NIVALDO TCHACO

TOMALIRA - BANDA TOMALIRA

SEXTA-FEIRA (27), a partir das 13h

Circuito Osmar (Campo Grande)

TRIO PIPOCA DE SAULO - ST - SAULO

TRIO FITDANCE - ST - FITDANCE

TRIO J ESKINE - ST - J ESKINE

TRIO FORRÓ ELÉTRICO - ST - CANGAIA DE JEGUE / FILOMENA BAGACEIRA / CACAU COM LEITE

TRIO FANTASMÃO - ST - FANTASMÃO

TRIO A VINGADORA - ST - A VINGADORA

BLOQUINHO POPZEN - ALEXANDRE LEÃO E TARGINO GONDIM

PROJETO ESCOLA DE MUSICAL IRMÃOS MACEDO - BANDA ARMANDINHO, DODÔ E OSMAR

TRIO DH8 - ST - DH8

TRIO NANDO BORGES - BT - NANDO BORGES

TRIO É O TCHAN - BT - É O TCHAN

POLIMANIA

TRIO TONY SALLES - ST - TONY SALLES

TRIO SERGINHO PIMENTA - ST - SERGINHO PIMENTA

TRIO JAU - BT - JAU

TRIO LÁ FURIA - BT - LA FÚRIA

TRIO MAGARY LORD - ST - MAGARY

TRIO VINNY NOGUEIRA - ST - VINNY NOGUEIRA

EXCLUSIVA DO SAMBA - MARY CORREIA / SAMBA DO NÊGO / NATÁLIA MAGNO

TRIO SOLANGE ALMEIDA - BT - SOLANGE ALMEIDA

TRIO ESCANDURRAS - BT - ESCANDURRAS

BLOCO DOS SERVIDORES - GEFF LISBOA

ALVORADA - ALA DE CANTO / ROGÉRIO BAMBEIA / ROBERETO MENDES / MARQUINHO SATHAN /ALOÍSIO MENEZES / ARLINDINHO / GRUPO MOVIMENTO / JULIO SERENO

REDUTO DO SAMBA - THE PLAY

OLODUM - BANDA OLODUM

OLODUM - OLODUM MIRIM

CORTEJO AFRO - BANDA CORTEJO AFRO

FILHOS DE MARUJO

SAMBA POPULAR

PROJETO AGENTE FAZ SAÚDE - ST - ALEX MAX

AS TRANSFORMISTAS

SOWETO

TRIO DO COMCAR - ST - DIEGO VIEIRA

BIG BLOCO DO GUETO (BBG)

OS NEGÕES - BANDA OS NEGÕES

TRIO PROJETO DO CALOR - ST - NESSA / NININHA PROBLEMÁTICA

TRIO ALINNE ROSA - BT - ALINNE ROSA

TRIO CHICANA - ST - CHICANA

Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 15h30

BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA

VUMBORA - BELL MARQUES

NANA - LÉO SANTANA

BLOCO FISSURA - TOMATE

TÔ LIGADO - BLACKSTYLE

BLOW OUT - CLAUDIA LEITTE

BLOCO SIRI COM TODY - BLOCO DA ANNITA

TRIO IVETE SANGALO - IVETE SANGALO

EU VOU - HENRI FREITAS

BLOCO CHEIRO / YES - BANDA CHEIRO

TRIO PSIRICO - ST - PSIRICO

TRIO VINA CALMON - ST - VINA CALMON

TRIO PARANGOLÉ - ST - PARANGOLÉ

BLOCO DOS VAQUEIROS - RASGA TANGA

TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY

TRIO THIAGO AQUINO - BT - THIAGO AQUINO

TRIO IGOR KANNÁRIO - BT - IGOR KANNÁRIO

TRIO PAGODART - BT - PAGODART

TRIO DA HUANNA - ST - HUANNA

Circuito Batatinha, a partir das 17h

RELIQUIAS AFRICANAS - BANDA RELIQUIAS AFRICANAS

AFOXE FILHOS DE ONIRA - BANDA FILHAS DE ONIRÁ

AFOXE PRETO VELHO

AFOXÉ XIRÊ LONÍ - BANDA AFOXÉ XIRÊ LONÍ

AFRO LIBERDADE - BANDA AFRO LIBERDADE

AFRO LIBERDADE - TOTY GIRA E BANDA AFRO LIBERDADE

AGBARA - BANDA AGBARA

AMIGOS DO BABÁ - BANDA AMIGOS DO BABA

BLOCO DE INDIOS TAMOIOS - BANDA DE INDIOS TAMOIOS

BLOCO TÔ AÊ - BANDA DE SAMBA TÔ AÊ

CORISCO - BANDA CORISCO

DANDARA - BANDA DANDARA

FILHOS DE JAGUN - BANDA FILHOS DE JAGUN

FILHOS DE OXALÁ - FILHOS DE OXALÁ

IMPACTO SONORO - BANDA IMPACTO

NAMANDU NOSSO PLANETA - BANDA NAMANDU

PALAFITAS - BANDA PALAFITAS

SAMBA BOMBOCADO - BANDA DE SAMBA BOMBOCADO

TOAÊ - BANDA TOAÊ

Sábado (1 de março)

Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 10h30

PIPOCA DOCE - CARLA PEREZ

HAPPY - FILHOS DE JORGE / TIO PAULINHO

TEEN GATAS E GATOS - BANDA PINOTE / KFUNÉ

IBEJI - BANDA IBEJI

TODO MENINO É UM REI - BANDA SAMBA COMUNIDADE / SAMBA R 9 / BANDA SAMBA TORORÓ

PEQUENO PRINCIPE DE AIRÁ - BANDA UNJIRA

TRIO DURVAL LELYS - BT - DURVAL LELYS

BLOCO DA SAUDADE - BANDA DA SAUDADE

DIDÁ - DIDÁ BANDA FEMININA

AS MUQUIRANAS - LA FÚRIA

TRIO TIMBALADA - ST - TIMBALADA

TRIO PAGODART - ST - PAGODART

TRIO GUIG GHETTO - BT - GUIG GHETTO

CANELIGHT

TRIO NAVIO PIRATA - ST - BAIANASYSTEM

BOLA CHEIA

TRIO SILVANO SALES - ST - SILVANO SALES

PROJETO ESPECIAL DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SANTO ANTONIO DE JESUS - APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS

BABY-LÉGUAS - EDU CASANOVA

TRIO TARGINO GONDIM - ST - TARGINO GONDIN

AS KUVITEIRAS - ZÉ PAREDÃO

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - BANDA ARMANDINHO, DODÕ E OSMAR

ME DEIXA A VONTADE - CARLA CRISTINA

VEM SAMBAR - GRUPO REVELAÇÃO / EDUARDINHO FORA DA MIDIA

TRIO DEMOROU - ST - BANDA DEMOROU

BLOCO MALÊ DEBALÊ - BANDA MALÊ

MUZENZA - BANDA MUZENZA

TRIO BANDANA - BT - BANDANA

TRIO DO COMCAR - ST - NI SOARES

BLOCO DO CAJÁ - AH! CHAPA

TRIO EDU CASANOVA - ST - EDU CASANOVA

BANKOMA - BANDA AFRO BANKOMA

JAKÉ

AFINIDADE - SAMBA & SUOR

Q FELICIDADE - OS FAVORITOS / SIMONE RAYOS / OMO OBÁ E CONVIDADOS

MUNDO NEGRO - BANDA MUNDO NEGRO

FOUR DAYS

TRIO RICK RALLEY - ST - RICK RALLEY

ILÊ AIYÊ - BANDA BAND'AIYÊ

TRIO MADEIRADA DO ARROCHA - BT - MADEIRADA DO ARROCHA

Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 14h

MICROTRIO IVAN HUOL - BOLINHO DE ESTUDANTE

CORUJA - IVETE SANGALO

VUMBORA - BELL MARQUES

BLOCO EVA - BANDA EVA

NANA - LÉO SANTANA

BLOCO FISSURA - TOMATE

TIMBALADA - CARLINHOS BROWN

TÔ LIGADO - BLACKSTYLE

TRIO TONY SALLES - BT - TONY SALLES

TRIO ALOK - ALOK

O VALE - ALINNE ROSA

TRIO DA CULTURA - BT - MARGARETH MENEZES E CONVIDADOS: FAFÁ DE

BELÉM E PONGO

BLOCO SIRI COM TODY - TIERRY

BLOCO CHEIRO / YES - PAPAZONNI

TARRINDO DE Q

ALERTA PRIME - NELSON DO CAVACO / ENCONTRO DE BATUQUEIROS / DAVI DO SAMBA

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

TRIO BABY DO BRASIL - BT - BABY DO BRASIL

TRIO LUANA MONALISA - ST - LUANA MONALISA

MICROTRIO IVAN HUOL - BOLINHO DE ESTUDANTE

CORUJA - IVETE SANGALO

VUMBORA - BELL MARQUES

BLOCO EVA - BANDA EVA

NANA - LÉO SANTANA

BLOCO FISSURA - TOMATE

TIMBALADA - CARLINHOS BROWN

TÔ LIGADO - BLACKSTYLE

TRIO TONY SALLES - BT - TONY SALLES

TRIO ALOK - ALOK

O VALE - ALINNE ROSA

TRIO DA CULTURA - BT - MARGARETH MENEZES E CONVIDADOS: FAFÁ DE

BELÉM E PONGO

BLOCO SIRI COM TODY - TIERRY

BLOCO CHEIRO / YES - PAPAZONNI

TARRINDO DE Q

ALERTA PRIME - NELSON DO CAVACO / ENCONTRO DE BATUQUEIROS / DAVI DO SAMBA

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

TRIO BABY DO BRASIL - BT - BABY DO BRASIL

CicTRIO LUANA MONALISA - ST - LUANA MONALISA

Circuito Batatinha, a partir das 16h

ACARÁ - BANDA ACARÁ

ALERTA MENTE NEGRA - BANDA ALERTA MENTE NEGRA

BLOCO GINGA E REMANDIOLA - BANDA BATERIA DO APACHE

BLOCO MUCUM'G - NONATO / SANSKEY N/ RODA DE SAMBA MUCUN'G

BLOCO REGGAE CABEÇA DE GELO - BANDA HEBERT RAHAN /TONY BAIANO/ WHOSGITON DO REGGAE

BLOCO SAMBETAO

CHABIS'C - BANDA CHABIS'C

CHEGOU A HORA - BANDA CHEGOU A HORA

CURUZU CITY - BANDA CURUZU CYTY

DANA-DANA DE COUTOS - BANDA DANA-DANA

É COM ESSE QUE EU VOU - A DEFINIR

FILHAS DE GANDHY - BANDA FILHAS DE GANDHY

FILHOS DE JHÁ - BANDA FILHOS DE JHA

FILHOS DE NANÃ - BANDA FILHOS DE NANÃ

FILHOS DE OGUN DE RONDA

KIZUMBA - BANDA AFRO KIZUMBA

KORIN NAGÔ - BANDA DE KORIN NAGÔ

LAROYÊ ARRIBA - BANDA LAROYÊ

MULHERES NA FOLIA - BANDA MULHERES NA FOLIA

MUTUÊ - BANDA MUTUÊ

O MANGUE - ROGERIO BAMBEIA

ORIOBÁ - BANDA ORIOBÁ

PAGODINHO - BANDA PAGODINHO

RODOPIÔ - BANDA RODOPIÔ / BANDA DA DIRETORIA

ROSA JAGUARICEMA - BANDA ROSA JAGUARICEMA

SAMBETÃO - BANDA SAMBETÃO

SWING DO PELO - BANDA SWING DO PELO

TAMBORES E CORES - BANDA TAMBORES E CORES

TEMPERO DE NEGRO - GRUPO FAZ COM SAMBA

DOMINGO (2 de março)

Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 10h30

PIPOCA DOCE - CARLA PEREZ

TRIO JUAN E RAVENA - ST - JUAN E RAVENA

IBEJI - MOTUMBÁ

TRIO QUABALES - ST - QUABALES

TRIO FITDANCE - ST - FITDANCE

EXCLUSIVA / BABY - BANDA TREM DA ALEGRIA

RHATAPLAN (SEM CORDAS)

ZUM ZUM MEL KIDS - JORGE DRAGÃO

PROJETO ANIMOU GERAL - SINDMUSICO / COMCAR

TRIO MARGARETH MENEZES - ST - MARGARETH MENEZES

BLOCO DOS PIERROT'S - GRUPO DE PIERROTS

INTER - TIO ELÉTRICO

TRIO LARISSA MARQUES - BT

TRIO TATAU - ST - TATAU

TRIO ALINNE ROSA - ST - ALINNE ROSA

TRIO THIAGO AQUINO - ST - THIAGO AQUINO

COMMANCHE DO PELÔ

APAXES DO TORORO

MUQUISAMBA - VOU PRO SERENO / THIAGO SOARES

TRIO TOQUE 10 - ST - TOQUE DEZ

TRIO DO COMCAR - ST - PEDRO PONDÉ

TRIO LUANA MONALISA - BT

AS SUBURBANAS

100 CENSURA

TRIO TONHO MATÉRIA - BT

BANANA REGGAE - THOMÉ VIANA & BANDA RAGGA

TRIO AFROCIDADE - BT - AFROCIDADE

BLOCO DOS SERVIDORES - EDU CASANOVA

BLOCÃO DA LIBERDADE

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

TRIO ISQUEMINHA - ST - ISQUEMINHA

OS NEGÕES - BANDA OS NEGÕES

TRIO RICK RALLEY - ST - RICK RALLEY

TRIO DA DIVERSIDADE - FREVANÇA ELÉTRICA / SAMBA DE FAROFA / ARI PERUANO

Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 14h30

MICROTRIO PUTITO - PUTITO REX

OLODUM - BANDA OLODUM

BLOCO CAMALEÃO - BELL MARQUES

BLOCO LARGADINHO - CLAUDIA LEITTE

ME ABRAÇA - DURVAL LELYS

TRIO XANDDY HARMONIA - ST - XANDDY HARMONIA

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - BANDA ARMANDINHO, DODÕ E OSMAR

CROCODILO - DANIELA MERCURY

TRIO PSIRICO - BT - PSIRICO

TRIO GUGA MEYRA - ST - GUGA MEYRA

TRIO LUIZ CALDAS -BT - LUIZ CALDAS

TRIO WILSINHO KRAYCHETE - ST - WILSINHO KRAYCHET

TRIO PAGODART - ST - PAGODART

CORTEJO AFRO - BANDA CORTEJO AFRO

ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE

A MULHERADA - BANDA A MULHERADA

UNIVERSITÁRIO - CAPITÃO GANCHO MARINHO

TRIO LÁ FURIA - ST - LA FÚRIA

PROJETO NOVO TRIO - BAILINHO DE QUINTA

Circuito Batatinha (Pelourinho), a partir das 13h30

 FURDUNÇO:

BRASUQUERA *

MANU DOURADO*

GERÔNIMO *

OS EFICIENTES*

RIXÔ ELÉTRICO*

MAQUINA DO TEMPO *

MOVIMENTO MUSICAL PINAÚNA POWER*

BICICLERTRIO TOCA RAUL*

JONGA LIMA E O QUASETRIO *

ZEU LOBO ALCATÉIA BANDA COLETIVO PELOURINHO*

LOS CUATRO *

GRUPO PÉ DE LATA *

DAKAR PERCUSSIVO *

COKTEL BAIANO*

BANDA RUY TAPAJÓS*

BLOCO AS KANGOOZEIRAS DA BAHIA *

MICROTRIO DE IVAN HUOL*

RAMA MONTENEGRO *

BANDA AIYÉ BAIYÉ *

SAMBA CURUZU CITY *

RIKK PARTER*

NATALIA MAGNO *

LHEGO VALENTIM E BANDA LEVA U TRIO *

WILSON CAFÉ*

THATI *

CHICO GOMES E A MARANA*

OS TURUNAS *

FILHOS DE GANDHY

AFOXÉ AYRALOGUM - BANDA AYRALOGUM

BIG BLOCO DO GUETO (BBG) - EU AMO

OS ANOS 80 - GRUPO MAQUINA DO TEMPO

BOLA CHEIA

CARNAPELÔ

DANÇA BAHIA - BANDA DANÇA BAHIA

É COM ESSE QUE EU VOU

IDARÁ

LEVA EU

LUAÊ

MALCOM X - BANDA MALCOM X

NAMORAL - SAMBA NA MORAL

NAMORAL - GERAN SAMBA / NA MORAL SOM / VI MAI NÃO FUI CONVIDADO / SOM DO JOTRA

OLORUM BABA MI

QUERO VER O MOMO

SAMBRASIL

YAYA MUXIMA

SKA REGGAE - EDY VOX E BANDA

SKA REGGAE - A DEFINIR

SO SAMBA DE RODA - BANDA SÓ SAMBA DE RODA

SOWETO

VELHA GUARDA DOS NEGÕES

Segunda-feira (4 de março)

Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 10h30

PIPOCA DO TIO PAULINHO - BT - TIO PAULINHO

PROJETO ANIMOU GERAL - SINDMUSICO / COMCAR

TRIO IGOR KANNÁRIO - BT - IGOR KANNÁRIO

TRIO ALEXANDRE LEÃO - ST - ALEXANDRE LEÃO

TRIO BANDA MEL - ST - BANDA MEL

TRIO CLAUDIA LEITTE - ST - CLAUDIA LEITTE

TRIO CARLINHOS BROWN - ST - CARLINHOS BROWN

TRIO ESCANDURRAS - ST - ESCANDURRAS

COMMANCHE INFANTIL

ZUM ZUM MEL KIDS - BANDA RELEASE

BLOCO DA SAUDADE - BANDA DA SAUDADE

TRIO THIAGO AQUINO - BT - THIAGO AQUINO

TRIO PAGODART - ST - PAGODART

DIDÁ - DIDÁ BANDA FEMININA

AS MUQUIRANAS - PSIRICO

TRIO PARANGOLÉ - ST - PARANGOLÉ

TRIO KART LOVE - ST - KART LOVE

TRIO TIMBALADA - BT - TIMBALADA

INTER

PIPOCA DAS PRETAS - BT

MUDANÇA DO GARCIA - BANDA MUDANÇA DO GARCIA

TRIO BABY DO BRASIL - ST - BABY DO BRASIL

TRIO ALOBÊNED - ST - ALOBÊNED

TRIO SEUILSON -ST - SEUILSON

AS KUVITEIRAS - ROBYSSÃO

TRIO DO COMCAR - ST - TA NA FITA

PROJETO ESPECIAL NELSON RUFINO - 60 ANOS DE SAMBA - NELSON RUFINO E CONVIDADOS

BLOCO 2 DA GIRA

ILÊ AIYÊ - BANDA BAND'AIYÊ

TRIO DAN VALENTE - ST - DAN VALENTE

MILLENAR

TRIO ZÉ PAREDÃO ST - ZÉ PAREDÃO

BLOCO DO CAJÁ - BANDA O PETTY

BLOCO MALÊ DEBALÊ - BANDA MALÊ

CELEBRAÇÃO NA PALMA DA MÃO

AFRO REGGAE BAHIA

TRIO MR ARMENG - BT - MR ARMENG

Circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 15h

CORUJA - IVETE SANGALO

BLOCO CAMALEÃO - BELL MARQUES

FILHOS DE GANDHY - BANDA SHOW GANDHY

FILHAS DE GANDHY - BANDA FILHAS DE GANDHY

ME ABRAÇA - DURVAL LELYS

TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR - BANDA ARMANDINHO, DODÕ E OSMAR

CROCODILO / VEM COMIGO - CARLA CRISTINA

TRIO TONY SALLES - ST - TONY SALLES

TRIO DO ARROCHA - ST

TRIO GUGA MEYRA - ST - GUGA MEYRA

TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY

CORTEJO AFRO - BANDA CORTEJO AFRO

VEM SAMBAR - SAMBA DO PRETINHO

TRIO GUIG GHETTO - ST - GUIG GHETTO

ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE

JAKÉ - BANDA JAKÉ / NEIVALDO DO TCHACO / COISA DE ACENDER

MUZENZA - BANDA MUZENZA

PROJETO NOVO TRIO - PEDRO CHAMUSCA

TRIO LARISSA MARQUES - BT - LARISSA MARQUES

Circuito Batatinha (Pelourinho), a partir das 16h

ABUSE E USE - BANDA PERCUSSIVA ABUSE E USE

AFOXÉ ÒMÓ ÌZÓ

AFRO REGGAE BAHIA

AFROBOGUM - BANDA AFROBOGUM

ARAIYÊ

ARCA DO AXÉ - BANDA ARCA DO AXÉ

BABA AFOMAN - BANDA BABA AFOMAN

BLOCO ARAYE - BANDA ARAYE

BLOCO DA CAPOEIRA / AFRO MANGANGÁ - TONHO MATÉRIA

CHABIS'C - BANDA CHABIS'C

CHEGOU A HORA - BANDA CHEGOU A HORA

FILHOS DE KORIN EFAN - BANDA FILHOS DE KORIN EFAN

FILHOS DE OGUN DE RONDA

FILHOS DE OMOLUM

GINGA DO NEGRO

INSABÁ MAZÁ - BANDA ISABA MAZA

JOGO DO IFÁ - BANDA JOGO DO IFÁ

KAYALA DA BAHIA - BANDA KAYALA E CONVIDADOS

KI BELEZA - FANFARRA

LAROYÊ ARRIBA - BANDA LAROYÊ

MANIA DE SAMBAR / AS GOSTOSAS

POVO DE SANTO

Terça-feira (4 de março)

Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 10h30

PIPOCA DO TIO PAULINHO - BT - TIO PAULINHO

RHATAPLAN (SEM CORDAS)

VAMOS NESSA

BLOCO DOS PIERROT'S - GRUPO DE PIERROTS

PIPOCA MUDEI DE NOME - ST - MUDEI DE NOME

TRIO GUIG GHETTO - ST - GUIG GHETTO

TRIO IVETE SANGALO - ST - IVETE SANGALO

OLODUM PIPOCA - BANDA OLODUM

TRIO PIPOCA DE SAULO - ST - SAULO

TRIO DANIELA MERCURY - BT - DANIELA MERCURY

INTER

AS MUQUIRANAS - TONY SALLES

TRIO ROSE - BT

TRIO LEO SANTANA - ST - LÉO SANTANA

TRIO DAN MIRANDA - BT - DAN MIRANDA

COMMANCHE DO PELÔ

PROJETO ESPECIAL YAYÁ MAXIMA - BANDA YAYÁ MOXIMA

MUZENZA - BANDA MUZENZA

FOUR DAYS

FILHOS DO CONGO - BANDA FILHOS DO CONGO E CONVIDADOS

ILÊ AIYÊ - BANDA BAND'AIYÊ

TRIO MATHEUS EMIS - BT - MATHEUS EMIS

100 CENSURA

TRIO DO COMCAR - ST - ALANE LOPES / FORRÓ Nº1

PROJETO ESPECIAL PIPOCA DO SAMBA

TRIO ZÉ PAREDÃO ST - ZÉ PAREDÃO

TRIO VITERA - BT – VITERA

Mais recentes

Imagem - Foliões aguardam Léo Santana para dar início ao Pipoco

Foliões aguardam Léo Santana para dar início ao Pipoco
Imagem - Juliette é atração confirmada para o Carnaval em Salvador

Juliette é atração confirmada para o Carnaval em Salvador
Imagem - LGBT+: Carnaval de Salvador terá trio da diversidade comandado por Léo Kret

LGBT+: Carnaval de Salvador terá trio da diversidade comandado por Léo Kret

MAIS LIDAS

Imagem - Novas lanchas rápidas vão operar travessia Salvador-Mar Grande em 12 minutos
01

Novas lanchas rápidas vão operar travessia Salvador-Mar Grande em 12 minutos

Imagem - Nicolas Prattes gera mal-estar nos bastidores da Globo após indireta em rede social
02

Nicolas Prattes gera mal-estar nos bastidores da Globo após indireta em rede social

Imagem - Saiba quanto cada artista recebeu para se apresentar no Furdunço em 2025
03

Saiba quanto cada artista recebeu para se apresentar no Furdunço em 2025

Imagem - Maranhão x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações
04

Maranhão x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações